Lajčák po návštěvě Ruska zkritizoval Danka za návštěvu Ruska

„Standartní je, že cesty našich ústavních činitelů domlouvají naše zastupitelské úřady. V tomto případě to tak nebylo,“ uvedl Lajčák na adresu jednodenní pracovní návštěvy, při které se Danko setkal s předsedou ruské Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Miroslav Lajčák také odpověděl na otázku, jak vnímá zpochybňování jeho stanovisek v parlamentu.

© AP Photo / Luca Bruno Lajčák uvedl, že by situace ohledně Vyšinského mohla být řešena v rámci OBSE

„Vnímám to jednak v kontextu kalendáře, ale zároveň to vnímám ustaraně, protože samozřejmě mohou vznikat otázky, jestli Slovensko náhodou v tichosti nepřehodilo výhybku, nebo jestli naše programové prohlášení, ve kterém je jasně definovaná orientace na EU a naše členství v NATO , mají takto jednoznačně v srdci i naši poslanci,“ konstatoval Lajčák.

Na závěr dodal, že zatím nelituje, že stáhl svoji demisi. „Co se týče parlamentu, musíte se zeptat poslanců. Respektive to ukážu na nejbližším jednání o zahraniční politice, které bude v parlamentu,“ uvedl na závěr ministr.

Miroslav Lajčák se s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem setkal 19. února v Moskvě. Na společné tiskové konferenci oba politici jednání okomentovali. Lajčák mimo jiné uvedl, že situace ohledně novináře Vyšinského by mohla být řešena v rámci OBSE. Lavrov zase uvedl, že zasahování do záležitostí evropských zemí z různých stran pokračuje. Také připomněl, že slovenský kolega byl nedávno na Ukrajině, a proto by Rusové chtěli slyšet hodnocení a další návrhy, které by předseda OBSE mohl nabídnout.