Šefčovič straší: Alternativou silné EU je Slovensko závislé na jiných mocnostech

Místopředseda Evropské komise a v současné době kandidát na funkci prezidenta Slovenska Maroš Šefčovič pro slovenský portál zdůraznil, že nálepka takzvaného eurofila je pro něj klíčová upřímná vlastnost.

Slovensko v jádru EU

„Celý svůj profesní život bojuji za Slovensko. V Bruselu jsem se zasadil o to, abychom dostali co nejvíce prostředků z evropského rozpočtu, rovněž jsem chránil naše kritické pozice ohledně migrace. O tom je skutečné vlastenectví, ne o levných frázích či teatrálních pózách, ale o tom, zda chceme a dokážeme pomáhat Slovensku doma i v zahraničí. A to já díky svým kontaktům a zkušenostem dokážu,“ uvedl politik.

Portál se zeptal, jestli se kandidát nebojí, že pokud bude Slovensko v jádru EU, tak to jádro může stát spolknout. Šefčovič na to odpověděl, že chce vidět silné a sebevědomé Slovensko v silné Evropě. Je to v národním zájmu státu, protože alternativou silné Evropy není silné Slovensko, ale Slovensko závislé na jiných mocnostech.

K otázce o Severním proudu politik zdůraznil, že osobně vedl jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a je hrdý na to, že dodávky by měly pokračovat přes Ukrajinu a Slovensko i v dalších letech.

„Pro Slovensko je mimořádně důležité, abychom měli peníze za tranzit — jde o náš státní zájem. Pokud jde o Severní proud 2, prosadil jsem opatření, díky kterým se i na tento plynovod bude vztahovat evropská legislativa a evropská pravidla. To je záruka větší energetické bezpečnosti i pro Slovensko,“ tvrdí Šefčovič.

Vztahy s Ruskem

Portál se dále zeptal, jestli jako prezident bude Šefčovič prosazovat zrušení sankcí proti Rusku, nebo jejich přitvrzení. Místopředseda EK zdůraznil, že sankce bez ohledu na zemi musí být až poslední nástroj, který se použije, až když selže všechno ostatní. Vždy by usiloval o to, abychom jednali tak dlouho, jak je to jen možné.

„Rusko je mocnost, kterou nelze ignorovat, není tajemství, že část slovenské společnosti má velké sympatie k ruské kultuře, dějinám a tradicím. Respektuji to — sám jsem v Rusku studoval a lidí v Rusku jsem si upřímně vážil,“ připomněl politik.

Na závěr rozhovoru k otázce o Číně Maroš Šefčovič dodal, že Slovensko musí mít dobré vztahy na všechny čtyři světové strany, nejen na západ.