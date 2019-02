Slovensko volí. Podpůrce tradiční rodiny a slovanské vzájemnosti Kotleba

Po studiu učitelství na Fakultě přírodních věd Univerzity Mateja Bela Kotleba 11 let působil na Sportovním gymnáziu v Bánské Bystrici. Kromě učitelství vystudoval i ekonomii a pyšní se tituly Mgr. a Ing.

Od Slovenské pospolitosti k poslaneckému úřadu

Politikou se začal zabývat po vstupu do nacionalistického sdružení Slovenská pospolitost, jehož členem byl do roku 2007. Organizace byla jistou dobu zrušena kvůli své extremistické aktivitě. V roce 2013 byl Kotleba zvolen hejtmanem Banskobystrického samosprávného kraje. Stalo se to největším překvapením tehdejších voleb. Ve druhém kole politik mobilizoval své voliče a získal dokonce 55,53 procenta hlasů.

Účastník demonstrací proti islamizaci Evropy

V nedávném videu, které Marian Kotleba natočil v Itálii, mluvil o útoku na evropské hodnoty, zejména na náboženství.

„Vidíme, v jakých problémech se dnes zmítá Evropa — muslimská invaze, totální útok na tradiční křesťanské hodnoty, LGBT propaganda absolutně na každém kroku," řekl politik.

V roce 2015 se Kotleba zúčastnil demonstrace proti islamizaci Evropy jako předseda krajně pravicové Lidové strany Naše Slovensko. U této příležitostí politik prohlásil: „Jsem šťastný, že jsme se tu sešli v takovém počtu, abychom ubránili Slovensko. V této situaci již nemůžeme ustupovat. Naší morální povinností je postarat se o vlastní děti, o svůj národ, o svůj stát."

Setkání Kotleby s jeho o 18 let mladší manželkou Frederikou proběhlo za unikátních okolností. Podle portálu Expres.cz budoucí otec nevěsty informoval Kotlebu o tom, že Frederiku jako šestnáctiletou dívku přepadla skupina Romů. Údajně čtyři mladíci se na blondýnku měli vrhnout a zkopat ji do bezvědomí. Teď je v náruči Kotleby zřejmě v bezpečí.

Nejvyšší soud Slovenska žaloval Kotlebu v roce 2009 kvůli výroku o Romech v letáku. Upozornily na to nevládní organizace, ale soud tento skutek nakonec neuznal jako trestný čin.

Bezpečnost občanů ve vlacích

V roce 2017 jako hejtman Banskobystrického kraje Kotleba schválil tříčlenné skupinové hlídky ve vlacích pro zajištění pořádku na „rizikových spojích". Důvodem se stalo přepadení mladé ženy ve vlaku. Podle Kotleby tento krok učinil, aby donutil ministerstvo vnitra a policii k obnovení policejního dohledu ve vlacích.

Vojáci v Pobaltí vs. Rusko

Před dvěma roky na stranickém mítinku členové strany ĽSNS odsoudili vyslání 150 slovenských vojáků na cvičení v Pobaltí . „Není to nic jiného než agresivní akt vůči Ruské federaci," uvedl Milan Mazurek, poslanec Národní Rady SK za ĽSNS. K tomu Mazurek na mítinku dodal, že vojáci americké armády kam přišli, všude zemi rozvrátili a že právě americká armáda způsobila migrační krizi.

Jedno z volebních hesel Kotleby zní: „Za slovanskou vzájemnost, proti válce s Ruskem!" Toto přátelské prohlášení se nesetkalo s ohlasem u nevládní organizace Institut lidských práv. Zejména členové organizace dokonce získali podporu za poškození reklamního poutače.

Trestní oznámení kvůli heslu „Stop LGBT"

Za výrok ve volební kampani „Rodina je muž a žena. STOP LGBT!" na Kotlebu podaly trestní oznámení dokonce tři nevládní organizace, a to Institut lidských práv, Slovak Political Watchdog a Dúhové Slovensko. Vlastní názor politika považují za diskriminaci a porušování lidských prav části obyvatel.

© Foto: Facebook/Marián Kotleba Prezident Reklamní poutač volební kampaně Mariana Kotleby

Podle úterního vysílání rozhlasového pořadu Slobodný vysielač Kotlebu vyzvali dodat nové vizuály a tyto billboardy vyměnit. V opačném případě hrozí výpověď nájemní smlouvy pro billboardy (17:43 až 17:50).

Omezení interrupce

Lidová strana Naše Slovensko navrhla zákonem výrazně zpřísnit pravidla pro vykonávání interrupcí. Portál tyden.cz informoval, že návrh strany veřejně podpořilo několik desítek kněží i konzervativní občanští aktivisté.

Oblíbený politik mezi mladými voliči

Je pozoruhodné i to, že v březnu roku 2018 mezi slovenskými prvovoliči nejvíc hlasů v parlamentních volbách by získala Lidová strana Naše Slovensko. Podle portálu novinky.cz by 11,7 procent mladých lidí ve věku 15 až 24 let volilo tuto politickou stranu.

Jaké procento hlasů získá tento kandidát v březnových prezidentských volbách? To všechno se brzo dozvíme.