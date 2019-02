Slovensko volí. Sjednotitel národů a podpůrce NATO Béla Bugár

Působil v Maďarském křesťanskodemokratickém hnutí, následně ve své činnosti pokračoval ve Straně maďarské komunity. Poslanec a místopředseda Národní rady se zařadil na 6. místo (6,5 procent) v předběžném průzkumu prezidentských volebních preferencí. Politik je vášnivý zahrádkář s oblibou ke zbraním. Je ženatý už 30 let a má dceru.

Smíření národů a tolerance

© AFP 2018 / Attila Kisbenedek Slovensko v OBSE pomůže Západu a Východu – MZV Maďarska

Název hnutí MOST-HÍD založeného Bugárem mluví samo za sebe. Poselstvím hnutí je spojení Maďarů , kteří tvoří téměř desetinu obyvatel Slovenska, především na jižních hranicích země, a Slováků. Maďaři nejsou jedinou menšinou, jejíž zájmy hájí Bugár.

V případě zvolení Bugár tvrdí, že bude zastupovat všechny lidi Slovenska. „Chci být prezidentem všech občanů Slovenska — Slováků, Maďarů, Rusínů, Romů, úspěšných i méně úspěšných, mladých i starých, městských i vesnických. Neboť jsem přesvědčen, že prezident takový má být," řekl politik.

Cílem strany MOST-HID je, aby Slovensko bylo zemí, kde co největší počet občanů žije v jistotě a má stejné šance bez rozdílu národnosti, pohlaví, věku, náboženského vyznání, polohy a velikosti bydliště, sexuální orientace a případného tělesného handicapu.

Duchem Slovák

V září minulého roku Bugár odsoudil rozvojové fondy, pomocí kterých vláda maďarského premiéra pomáhá Maďarům žijícím v zahraničí, a to z důvodu jejich neznámého původu. „Já se zodpovídám svým voličům a ne maďarské vládě," konstatoval politik a dodal, že žije na Slovensku, kde platí daně, z toho důvodu zlepšení situace maďarské menšiny očekává od slovenské vlády.

Spojení pravé a levé politické síly

Bugár zastává názor, že pro nezávislost v politice je potřeba spojovat i pravý i levý politický směr. V prezidentském speciálu tv.pravda.sk politik prozradil následující: „Nezávislým prezident nebude, protože nasbírá tolik a tolik tisíc podpisů. Však mám 34 600 podpisů a přitom jsem politik. Nezávislý je tehdy, kdy umí spojit i pravou i levou politickou sílu."

Zahraniční politika

Podle volební kampaně kandidáta budoucnost Slovenska leží ve spolupráci s EU a NATO. V rozhovoru o blížícím se 15letém výročí členství Slovenska v NATO a vstupu země do této organizace Bugár prozradil: „Byl jsem hrdý na to, co jsme jako země dokázali, a že jsme se dostali tam, kam odjakživa patříme."

Politik již dlouhodobě obviňuje současnou vládu Danka z proruského postavení. „Nevím, proč je naše stanovisko takové měkké. Rusko je jednoznačně agresor a máme ho odsoudit. Dokonce jsem přesvědčen, že jsou zapotřebí další kroky evropského společenství," řekl politik v listopadu minulého roku.

Výhružky od mafie

Poslanec a kandidát na prezidenta zažil nebezpečné zkušenosti s mafií na vlastní kůži. V roce 1995 mu vyhrožovala mafie, která mu dokonce hodila na dvůr granát, který také vybouchl. Naštěstí nikdo z rodiny nebyl zraněn.

„Měl jsem problémy s mafií. Nosil jsem zbraň. Spal jsem s odjištěnou zbraní pod polštářem. Hodili mi do domu granát. Když jsme byli v Dunajské Středě, obklíčili celou rodinu. Vím, co znamená bát se," řekl politik pro server Topky.sk.

Bratranec Bugára, se kterým se politik podle jeho slov nestýkal, byl zavražděn mafiánskou skupinou v roce 1999.

Názor mění, ale důvěru má

© Sputnik / Maxim Blinov Fico je nateraz mimo ústavného súdu: Aká bude jeho politická budúcnosť?

Jeho strana MOST-HÍD v roce 2018 volala po předčasným volbám kvůli nespokojenosti z politiky premiéra Fica a strany SMER. Nicméně pak umožnil vytvoření trojkoaliční vlády. Stejná epizoda se odehrála i v roce 2014 a koncem 90. let, kdy kandidát byl opozičním poslancem a kritizoval své současné partnery — Roberta Fica Smer-Sociální demokracie.

Mimo jiné Bugár zvažoval dokonce i odchod z politiky po odchodu ze strany SMK-MKP. Své rozhodnutí politik pak změnil a založil vlastní hnutí MOST-HÍD.

Přesto, že Bugár své názory v průběhu kariéry měnil, má u voličů vysoký kredit důvěry. V roce 2010 jeho strana přitáhla nečekané množství voličů, včetně Slováků. V posledních parlamentních volbách v roce 2016 strana získala 6,5 procenta hlasů, což jí ve 150členém parlamentu vyneslo 11 křesel.