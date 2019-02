Pellegrini: S Ficem máme stejný vztah jako před lety

I když se ve straně Směr-SD objevily rozdílné názory na některá témata, nedošlo v ní k rozkolu. Uvedl to předseda vlády a místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini. Jeho vztahy s předsedou strany Robertem Ficem, kterého nahradil ve funkci premiéra, jsou podle něj stejné jako před lety. Píše o tom portál Aktuality.sk.

„Jsem člen strany skoro 20 let, prošel jsem si různými funkcemi a jsem řádnou součástí vedení strany. Mně osobně předseda Robert Fico expresivní výrazy, o kterých se psalo, neadresoval,“ řekl Pellegrini v diskusní relaci RTVS Sobotní dialogy.

Promluvil také o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, telefonátu Fica s Antonínem Vadalom, sporu mezi Ficem a prezidentem Slovenska Andrejem Kiskou, volbě kandidátů na ústavní soudce a protestech farmářů.

Co se týče volby kandidátů na ústavní soudce zdůraznil, že existuje šance dohody. „Pokud se podaří najít konsensus, tak by ústavní soud mohl v lepší kondici pracovat už za několik týdnů. Je zde snaha to vyřešit,“ řekl.

Co se týče vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírová, Pellegrini v tomto případě důvěřuje policii.

Dodal také, že o údajném telefonátu Fica s Vadalem mluvil s Ficem. „Viděl jsem potvrzení, že italská prokuratura nedisponuje takovou informací,“ uvedl Pellegrini.

Okomentoval také problém farmářů a dodal, že několik jejich požadavků vláda již realizuje, a začala ještě dřív, než protesty vůbec začaly. Uvedl příklad ochrany vody na Žitném ostrově, v rámci kterého byl přijat zákon nazývaný lex Žitný ostrov. Dodal také, že budou podpořeni mladí farmáři a těm farmářům, kterým se udála nějaká křivda, bude domluvena náprava.

Na závěr uvedl, že by byl rád, kdyby se společnost začala spojovat ve prospěch budoucnosti země. „Abychom se vrátili k budování moderního Slovenska, které má svou budoucnost ve středu Evropy,“ uzavřel.