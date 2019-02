V náručí nejistoty: Někteří Slováci se v Británii brexitu neobávají, jiní zvažují odchod

S takovou informací přichází server teraz.sk.

Mária Solárová, která pracuje v IT sektoru, poznamenala, že zatím neví, co se stane po 29. březnu. „Mě osobně se to zatím nedotklo. Vypadá to, že se to ani nestane," poznamenala Solárová.

Jak uvedla Andrea, která pracuje v Londýně v oblasti účetnictví, do Spojeného království přišla před 18 lety, když tam odešla studovat.

„Vzhledem k tomu, že se situace v posledních měsících mění, přemýšlím nad tím, že bych se domů vrátila," vyslovila svůj názor účetní. Jak dodala, podle ní každý přemýšlí nad tím, co udělá brexit s Velkou Británií.

Slovenka Dominika Koštialiková žije v Londýně od roku 2013. „Několik měsíců po referendu byla situace velmi nejistá a nikdo nevěděl, co brexit bude znamenat pro běžné lidi. Toto bylo období velkého stresu, spojeného zejména s migrační otázkou, která značně ovlivnila výsledek referenda," uvedla Dominika s tím, že měla pocit, jako kdyby byla v té době ve Spojeném království nevítaným hostem.

Později, když se situace uklidnila a britská vláda přišla s konkrétními představami o tom, jaká práva budou mít občané EU v Británii po brexitu, z obav sešlo.

„V současnosti jsem již v zemi rezidentem více než pět let, což je potřebná délka pobytu na to, aby mě Britové nemohli jen tak „vystěhovat"," sdělila Koštialiková. Zároveň dodala, že v Británii plánuje zůstat maximálně dva roky, pak by se ráda vrátila na Slovensko, případně pokračovala ve studiu v jiném státě EU.

„Vůbec se neobávám. Já jsem takový idealista. Podle mě se není ani čeho bát. Vypadá to tak, že britská vláda a také naše univerzita se snaží, abychom tu zůstali, protože celkem velkou intelektuální část tvoří právě studenti ze zahraničí. Proto je pro ně důležité, abychom tady zůstali za stejných podmínek jako doposud," domnívá se Michal, který studuje informatiku na Imperial College v Londýně.

Martina, která pracuje v hlavním městě Spojeného království v oblasti bankovnictví, si myslí, že Slovákům se situace v zemi po brexitu zhorší, a i proto by se nejraději vrátila na Slovensko a našla si dobrou práci.

Podle slov Jaroslava Rezničáka, Spojené království si nemůže dovolit poslat tisíce lidí pryč ze země. Je to v zájmu britské ekonomiky, protože Angličané nebudou dělat to, co dělají přistěhovalci.