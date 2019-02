Měl by Kiska zůstat v politice? Většina říká „ne“

Měl by slovenský prezident Andrej Kiska zůstat v politice i poté, co skončí v křesle hlavy státu? Tuto otázku zadala agentura Focus v novém reprezentativním průzkumu pro TV Markíza. Píše o tom portál Aktuality.sk.

Dotazující odpověděli následovně: „Určitě nebo asi by měl Andrej Kiska zůstat v politice“ vybralo 34,9 procenta respondentů, ale podle 59,1 procent dotázaných by „určitě nebo asi by měl z politiky odejít“. Možnost „nevím“ zvolilo 5,9 procenta respondentů.

Politický konec slovenského prezidenta si nejvíce přejí voliči koaličních stran či extremistů z LS-Naše Slovensko.

Odpověď „určitě nebo asi by měl z politiky odejít“ vybralo 83,8 procent voličů Směru-SD, 81,3 procent voličů SNS a 60,5 procent voličů Mostu-Híd.

Slovenský prezident není populární ani mezi voliči hnutí Jsme rodina. Za jeho odchod se vyslovilo 53,3 procenta z nich.

Voliči nové strany CELKEM Občanská demokracie mají však opačný názor. Podle průzkumu by se až 69,3 procent z nich rozhodlo pro odpověď „určitě nebo asi by měl Andrej Kiska zůstat v politice“.

Voliči strany Progresivní Slovensko by Andreje Kisku chtěli vidět v politice i po letošním červnu. Tak odpovědělo 61,1 procent dotázaných.

Co se týče voličů OĽaNO, tak za setrvání Kisky v politickém životě bylo 58,1 procent a proti 41,9 procent respondentů průzkumu. U voličů SaS by si první možnost vybralo 59,4 procent a druhou 38,5 procent dotázaných.