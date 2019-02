Harabin pro Sputnik promluvil o možné vojenské spolupráci s RF, Orbánovi a V4

Štefan Harabin poskytl Sputniku exkluzivní rozhovor, ve kterém promluvil o V4, vojenské spolupráci s Ruskem, neziskových organizacích na Slovensku, referenda a nakonec i o ruském Krymu.

V kontextu existující animozity v EU podporujete myšlenku posilnění spolupráce států V4. Jaké vidíte perspektivy společného postupu?

Evropská unie původně byla projektem hospodářské spolupráce. Postupně se však mění na diktaturu jediného správného názoru, toho z Bruselu, mění se na diktaturu zákazů, příkazů a nařízení. A to i v otázkách, které jsou výlučně v kompetenci členských států. To je to, co na Evropské unii kritizuju, nekritizuji projekt jako takový. Státy V4 mají v rámci Evropské unie nevyužitý potenciál. Mohly by vytvořit silné seskupení, které by jednotnou zahraniční politikou dokázalo čelit nesmyslnému a někdy až likvidačnímu diktátu EU, například v otázkách migrační a azylové politiky, vzpomínaných protiruských sankcí nebo i při šíření zvrácené gender ideologie. Jednou z priorit prezidenta Slovenské republiky musí být rozvoj a upevňování dobrých vztahů v rámci V4. Když budeme postupovat společně, náš názor bude silnější a EU ho bude muset vyslechnout a brát vážně.

Považujete za nevyhnutelné posílení spolupráce s Ruskem ve vojenské oblasti. Máte na mysli využívání staré sovětské techniky, nebo nákup nové ruské?

Ve funkci prezidenta Slovenské republiky budu usilovat o smíření Západu a Rusko. Slovensko bude bezpečný jen tehdy, kdy vztahy mezi velmocemi budou dobré. A také jsem pro dobré slovensko-ruské vztahy, stejně jako za dobré slovensko-americké vztahy, dobré slovensko-německé vztahy nebo slovensko-francouzské vztahy… To, že ve vojenské oblasti nespolupracujeme s Ruskem, mi vadí. Turecko jako člen NATO nakoupilo od Ruska zbrojní systémy a nikdo nemluví o žádném porušení jeho závazků v rámci NATO . Rozhodujícím faktorem v této otázce má být kvalita potenciálního zbraňového systému a naše finanční možnosti v rámci státního rozpočtu. Bez politického podtextu, ať už jde o Rusko nebo západní stát, bez nátlaků jakékoliv mocnosti.

Nabízíte zrušení zvláštního statusu neziskových organizací. V roce 2018 konec své činnosti na území Maďarska oznámila Nadace otevřené společnosti (pozn. Nadace Open Society Fund) George Sorose. Jak uvedli zástupci nadace, rozhodnutí bylo přijato pod tlakem vlády a v souvislosti s legislativními změnami. Myslíte si, že by Slovensko mělo v této otázce Maďarsko následovat?

Tvrdím, že kontrola neziskových organizací působících na Slovensku a financovaných ze zahraničí musí být přísná a důsledná. Postavení mimovládních organizací musí být opětovně vymezené zákonem, o což se osobně zasadím. Musí se zastavit pustošení naší vlasti a našich hodnot protislovenskými silami. Nedovolím, aby byly podporovány aktivity podkopávající naši národní integritu a suverenitu. Myslím si, že premiér Orbán chrání maďarský stát, maďarský národ a maďarskou kulturu před zvrácenou neoliberální kulturou, jejímž cílem je zánik národních států, likvidace jejich svobody a samostatnosti.

Podporujete aktivnější využívání referenda a říkáte, že by se tento nástroj měl využívat v případech jakýchkoliv důležitých zahraničněpolitických otázek (protiruské sankce, vztah k EU atd.). Referendum je však velmi nákladné. Zvládne slovenský rozpočet takový systém rozhodování?

Funkční referendum je základním nástrojem přímé demokracie. Každá zásadní změna v zahraničněpolitickém směru je uskutečnitelná jen na základě zjištění vůle lidu prostřednictvím referenda. Není možné, aby politici přijímali důležitá politická rozhodnutí za celý národ, když ví, že jdou proti jeho vůli. Náklady nemohou být argumentem proti referendu jako formě přímého vyjádření vůle lidu, dají se ale ovlivnit způsoby hlasování. Když se zastaví rozkrádání veřejných financí, bude dost peněz nejen na referendum, ale i na školy, nemocnice, infrastrukturu či sociální programy.

Nejednou jste zdůrazňoval, že jste nezávislý kandidát, který se opírá o podporu občanů, nikoliv nějaké politické strany. Myslíte si, že i pro Slovensko je charakteristická krize politických stran, která je vidět v mnoha evropských státech?

Jak vyplývá z předchozí odpovědi, jsem pro přímou demokracii, ve které lidé mají reálný vliv na řízení státu. Jsem přesvědčený, že systém politických stran s oligarchou v pozadí je hrobníkem demokracie, proto budu prosazovat, aby se o vrcholová místa ve státním zřízení mohli ucházet lidé bez příslušnosti k politické straně.

Jaký je obraz vašeho potenciálního voliče? Nachází propagace tradičních hodnot a křesťanství odezvu mezi mladými Slováky?

Myslím si, že mě budou volit všichni, kdo odmítá odsouvání na úroveň občanů druhé kategorie, kterým záleží na národní a kulturní svrchovanosti Slovenska a všichni, kteří chtějí ekonomický úspěch státu pocítit ve svých peněženkách. Postavit se za tradiční hodnoty je povinností každého křesťana, zejména pokud jsou tyto hodnoty postupně likvidovány, vytlačovány a ustupují ultraliberálnímu myšlení. Zatím většina mladých Slováků ví, že rodinu tvoří muž — otec, žena —matka a děti — holčičky nebo chlapečci. Záměrně říkám zatím, protože zvrácená gender ideologie se dostává i do školního procesu, to musíme zastavit.

Podporujete oficiální pozici Ruska v otázce Krymu. Už je pravidlem, že západní politiky, kteří schvalují návrat poloostrova do RF, ihned začínají označovat za marginální nebo agenty Moskvy (Putina, Kremlu). Nemáte strach, že v případě vítězství se s vámi tento „krymský problém" potáhne?

Jsem soudce a vždy jsem se rozhodoval na základě práva a zákona. Tvrzení účelově protirusky orientovaných politiků či novinářů nemění normy mezinárodního práva, podle kterých je Krym ruský.