Slovensko volí. Třetí cestu pro hrdé tatranské orly navrhnul Milan Krajniak

Začínal jako předseda Občansko-demokratické mládeže, po vojenské službě působil v prezídiu Fondu národního majetku SR a také byl poradcem ministra vnitra Daniela Lipšice.

V předběžném hodnocení preferencí voličů se Krajniak umístil na sedmém místě. Politik je mimo jiné i členem Výboru pro obranu a bezpečnost a aktivně se zabýval bojem proti romské kriminalitě. Je ženatý a má jednu dceru. Heslo politika zní: „Vrátíme úctu k Bohu, lidem a hodnotám." Od tohoto sloganu se odvíjí i jeho postoje vůči domácí a zahraniční politice.

Poslední křižák

Pod takovou přezdívkou politik vedl vlastní blog, a to ještě před tím, než si podal žádost na kandidaturu v prezidentských volbách. Na Facebooku má však stránku pod vlastním jménem. Podle politika má tato přezdívka vyjadřovat jeho názory na způsob jednání a dodržení vlastního slova. „I v dnešní politice má totiž smysl, aby chlap držel slovo, aby respektoval protivníky, se kterými nesouhlasí, a aby se snažil říkat to, co si myslí," řekl Krajniak.

Buďme hrdí tatranští orli

Podle politika z dějin země vyplývá, že na Slovensku panují celkem dvě představy národa. Buď je Slovensko národem ovcí, anebo je Slovensko národem orlů. „Nikdy se nenaučíme létat, pokud uvěříme, že jsme ovce. Pokud však víme, že v srdci každého z nás dřímá hrdý tatranský orel, budeme to neustále zkoušet, a nakonec to dokážeme," píše politik na svých stránkách.

Politik uvádí, že Slovensko po dobu své existence, jako nejmenší stát ve střední Evropě, volilo „strategii oveček", které poslouchaly svého pána. A to již od dob Rakousko-Uherska, následně za Československa a poté také během období komunismu. Po roce 1989 rétorika zůstala podle politika stejná. Změnil se pouze adresát loajality — USA, dále Brusel a Berlín.

Ani s Bruselem, ani s Moskvou

Podle politika je strach z Ruska, který panuje mezi slovenskými mainstreamovými médii a liberálními elitami, zapříčiněn vlastní neschopností získat si srdce národa. „Tyto elity věří, že je jejich posláním „poevropštit" Slovensko, abychom byli vzornými žáky Bruselu," napsal politik.

Krajniak nicméně varuje před sblížením se s Moskvou a vysvětluje to tím, že mocnosti nemají přátele, ale pouze zájmy. Podle politika je Slovensko na rozcestí. Nesmí ale volit cestu spojenectví s Bruselem nebo Moskvou, ale cestu obhájení vlastních zájmů. Krajniak trvá na tom, že je nutné zůstat součástí Evropské unie, ale zároveň mít jako Středoevropan vlastní pohled na svět.

„Třetí cesta je úzká a trnitá, ale na konci této cesty je Slovensko jako respektovaný a silný stát. Spoléhat se na vlastní síly, stát na vlastních nohách, být co nejvíce politicky, vojensky, ekonomicky, energeticky a potravinově soběstačný," argumentuje politik.

Spisovatel a znalec historie

Krajniakova kariéra v marketingu a PR se projevila mimo jiné i v tom, že je úspěšným spisovatelem. Kniha Banda zlodějů se stala bestsellerem, stejně jako publikace Úspěšní politici slovenských dějin, Doktrína státu a Slovenská identita.

Institut lidové konzultace

Politik dále navrhuje zřídit tzv. Institut lidové konzultace, který má zjišťovat názor občanů na důležité politické otázky. Plánuje to udělat elektronicky a pomocí zásilek: „U starších občanů by to bylo pomocí listovní zásilky a pro ostatní by byla možná elektronická komunikace pomocí autorizovaného mailu. Šlo by o dobrovolnou záležitost a vyjádřil by se jen ten, kdo by měl zájem."

Konzervativec a odpůrce migrace

Krajniak v roce 2016 založil spolu s podnikatelem Borisem Kollárem hnutí s názvem SME RODINA. Navíc byl v letech 2015-2017 vydavatelem internetového deníku Konzervativní výběr. Migrační krizi vnímá jako velkou výzvu. Podle politika je potřeba, aby lidé, jakožto civilizace, „zapnuli obranný mechanizmus".

„Vedeme zde boj o ideologie, které se zde tisknou přes gender, LGBT, JUVENILE JUSTICE, a to z prostředí EU, liberálních médií a intelektuálů. To je další ohrožení Slovenska," podotkl politik.

Vyřeší problém s Romy za dva roky

© AP Photo / Felipe Dana Východní Slovensko obchází investoři, vidí i v Romech příležitost

Milan Krajniak se na rozdíl od ostatních politiků domnívá, že je možné vyřešit trvající problém nelegálních osad Romů na Slovensku, a to během pár let a za částku 341 milionů eur. Nejprve je podle něj potřeba zrušit nelegální stavby na cizích pozemcích a zavést trestný čin za poškození cizího obydlí. Dále je nezbytné zavést internátní kontejnerové školy pro romské děti, dělnické ubytovny pro Romy na veřejně prospěšných pracích a zvýšit počet policistů v romských osadách. Podrobný postup a náklady s ním spojené jsou k nahlédnutí zde.

Spolupráce s Izraelem

Politik tvrdí, že je samozřejmostí, aby se na Blízkém východě spolupracovalo se zemí, se kterou má Slovensko společné civilizační kořeny, společný politicko-ekonomické systém a společné zájmy. „Mluvit o společných kořenech židovsko-křesťanské civilizace je nošením dříví do lesa. Co se týče ekonomických vztahů v oblasti IT, startupů, ale i efektivního zemědělství, se máme od Izraelců čemu učit," prohlásil politik.