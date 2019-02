Slovensko volí. Křesťanský kandidát Mikloško, který odpovídá rytmu slovenských dějin

Na Slovensku je zapotřebí vše budovat pomalu

Mikloško uvádí, že ze své disidentské minulosti vytěžil dvě celoživotní zkušenosti. Ta první spočívá v tom, že na Slovensku je zapotřebí všechno budovat pomalu a trpělivě. Druhou věcí, k níž dospěl, je opakování chyb minulosti.

„Dvacet let jsme připravovali pád komunismu a pak se to za několik let či měsíců jakoby mentálně vrátilo zpět. Pak jsme zase deset let pracovali na pádu mečiarizmu. I se to podařilo. Dnes však vidíme, že se to opět vrátilo v podobě Fica a Směru. Jsme tam, kde jsme byli," vysvětluje.

A právě připravenost trpělivě pracovat na přeměně společnosti je zrovna ta zkušenost, se kterou by chtěl Mikloško vstoupit do Grasalkovičova paláce.

Neslušný kandidát pro slušné Slovensko

Je docela paradox, že s určitou mírou nadsázky lze říct, že František Mikloško kandiduje na post prezidenta státu, jehož vznik si vlastně ani nepřál. V roce 1992 z pozice poslance slovenského parlamentu totiž hlasoval proti přijetí Deklarace SNR o svrchovanosti Slovenské republiky, a také proti přijetí Ústavy SR. Jak sám uvádí, toto jednání mu bude vytýkáno až do smrti.

„Nebyl jsem připraven jít do sporu s Havlem, Dienstbierem a lidmi, se kterými jsme roky spolupracovali a byli pronásledováni pro svobodu. V tomto směru toho ani nelituji. V téže situaci bych se zachoval stejně. Ale přiznávám, že tehdy jsem situaci politicky neodhadl," řekl.

Slovenské západní plíce a zvláštní poslaní

V zahraniční politice Mikloško hodlá reprezentovat příslušnost Slovenska k Západu, což se z jeho hlediska vyjadřuje členstvím v EU a NATO. V minulosti byl však vůči zvyšování kompetencí EU na úkor členských zemí skoro kritický. „Jistě, můžeme obdivovat mystiku a krásu světa směrem od nás na Východ, ale jsme tady, a jsme tu osudově ukotvení," tvrdí.

Podle kandidáta má Evropa dvě poloviny plic — západní a východní. A myslí si, že Evropa zůstane Evropou jen tehdy, pokud bude dýchat oběma polovinami. Z jeho pohledu si také Slováci musí uvědomit, že už tisíc let dýchají západními plícemi.

Co se týče národního programu, hovoříme-li slovy T. G. Masaryka, pak je podle Mikloška tím slovenským programem křesťanství. Tvrdí, že Slovákům to naznačil Jan Pavel II., když prohlásil, že mají v rámci Evropy zvláštní poslaní.

Vazby s Ruskem

Prezidentský kandidát minulost za socialismu nerozděluje, ale naopak spojuje Slovensko s Ruskem. Mikloško poukazuje na to, že Rusové byli stejně jako Slováci oběťmi zrůdného bolševického systému a tvrdí, že trpěli mnohem víc, vzhledem k době trvání sovětského režimu.

„Je třeba říci, že s Ruskem nás váže jedna zkušenost, kterou západní Evropa nemá, a to jsou oběti komunismu. My jsme přežili. Rusové přežili 70 let strašného stalinismu a bolševismu, a to jsou desítky milionů obětí. My jsme přežili totéž, jen přes jiné oběti," řekl.

Třetí pokus

František Mikloško se uchází o prezidentské křeslo už potřetí. Dva předchozí pokusy se mu však moc nevydařily. Tentokrát ale věří, že se situace změnila a že teď je ten pravý čas, kdy by jeho kandidatura mohla být zajímá.

Dále uvádí, že pokud Poláci, Češi a Maďaři už svého prezidenta disidenta měli, na Slovensku k tomu ještě nedošlo. Nicméně dobíhat na poslední chvíli dle jeho názoru přesně odpovídá rytmu slovenských dějin. Volební průzkumy pro Mikloška však zatím moc nadějně nevypadají. Přisuzují mu totiž jen 4,3 %. Možná, že i on doběhne do cíle na poslední chvíli?

Dne 16. března se na Slovensku uskuteční první kolo prezidentských voleb. Případné druhé kolo proběhne o dva týdny později. V současnosti již kandiduje 14 uchazečů, z nichž dvě představují ženy. Dvě třetiny kandidátů patří k nestraníkům.