Do slovenského advokáta se krutě pustili liberálové, a to kvůli fotce s Harabinem

I v nacistickém Německu pogromy na Židy začaly „jen“ slovními útoky a skončily koncentračními tábory, straší autor portálu Hlavních správ. Přisuzuje to k případu, že předsedu slovenské iniciativní občanské organizace Antona Chromíka slovně zlynčovali liberální fanatici za fotku s Harabinem.

Advokát, otec a předseda slovenské organizace Aliance za rodinu se musel hodně omlouvat poté, co se na webu objevila jeho společná fotografie s prezidentským kandidátem SR Štefanem Harabinem. Okamžitě se toho chytla liberální nenávistná stránka Zomri, stejně tak i liberální média, uvádí portál. Následně Harabin fotku smazal se slovy:

„To, co se začalo dít po zveřejnění této fotografie, je v demokratické společnosti nepřípustné."

Pronárodní prezidentský kandidát potvrzuje, že Chromík musel čelit slovnímu útoku a agresivnímu chování velkého počtu lidí. Za tuto fotografii ho laterálně lynčovali způsobem, za který by se nestyděli ani v nacistickém Německu.

„Patří sem i sluníčkáři a podporovatelé kandidátů Čaputové, Mistríka a možná i Šefčoviče. (…)Nemůžeme více tolerovat liberální mafie. (…) Chci apelovat na všechny, aby 16. března přišli k volbám a odevzdali svůj hlas. Tady už jde o všechno," napsal v úterý Štefan Harabin na Facebook.

Anton Chromík se v rozhovoru pro deník postoj.sk vyjádřil ke kandidatuře Harabina:

„Jsem předsedou Aliance za rodinu. Zorganizovali jsme jediné občanské referendum, které podpořilo skoro milion lidí, a to přesto, že lidé preferovali různé politické strany. To je závazek. Prosím, nezatahujte nás do vnitřního boje mezi jednotlivými kandidáty na prezidenta. Jsme objektivní, občané mají právo znát názory kandidátů na otázky života a smrti. Věříme, že si vyberou podle svého svědomí a hodnoty jako je rodina či život považují ve své volbě za klíčové."

Slovenský prezidentský kandidát Štefan Harabin má na politické scéně Slovenska nejednoznačné postavení. Tento razantní politik se jako jeden z mála staví proti Evropské unii a podotýká, že Slovensko musí hájit vlastní zájmy na úkor nátlaku globalistů. Exkluzivní rozhovor si přečtěte v článku Sputniku.