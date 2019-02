Chmelár: Němci mají v rámci EU plán B

Portál Chmelárovi položil nejen dotazy týkající se politiky, ale také otázky osobnějšího rázu. Čtenáři se tak mohli dozvědět nejen to, jak Chmelár pohlíží na politiku a dění ve světě, ale také to, jaký je jeho oblíbený herec či sport.

První otázka se týkala toho, zda je Chmelár pro pevné zakotvení Slovenska v EU . Jeho odpověď byla následující:

„Ano. Ale potřebujeme i plán B, který mají již několik let vypracovaný Němci. Ne proto, že by si přáli rozpad EU, ale proto, aby byli na tuto možnost připraveni."

Kandidát na post prezidenta také prohlásil, že nesouhlasí se sankcemi proti Rusku, jelikož jsou politicky neúčinné a ekonomicky škodlivé. A právě proto by jejich případné prodloužení vetoval. V souvislosti s Ruskem však zmínil to, že považuje anexi Krymu za porušení mezinárodní práva.

Chmelár měl jasnou představu i o odpovědi na otázku, zda je pro vystoupení ze Severoatlantické aliance (NATO).

„Jsem pro rozpuštění NATO a jeho nahrazení společnou evropskou obranou jako vyšší formy bezpečnosti a ochrany území Slovenska. Pokud se to nepodaří a budou nás tlačit do nových válek či rozmisťování atomových zbraní a vojenských základen USA na našem území, tak v takovém případě jsem za okamžitý a jednostranný odchod z NATO."

Jedna z otázek se týkala také Roberta Fica a toho, zda by jej Chmelár jmenoval ústavním soudcem. Podle něj by neměla být tato funkce luxusním důchodem pro vysloužilé politiky, proto to považuje za absolutně nevhodné.

„Předseda Ústavního soudu SR patří mezi čtyři nejvyšší ústavní činitele. Proto od něj veřejnost právem očekává vrcholný výkon pro blaho státu. Z tohoto důvodu je naprosto nevhodné, abychom tyto posty svěřovali politickým veteránům jako formu nějaké odměny. Toto je moje dlouhodobé osobní přesvědčení i oficiální stanovisko jako kandidáta na prezidenta Slovenské republiky a musí to takto stačit, neboť nemohu předjímat rozhodnutí v dané věci."

Z rozhovoru dále vyplynulo, že je Chmelár pro odluku státu od církve . Také se vyjádřil k poněkud citlivějším a dosti probíraným tématům. Uvedl například, že není pro zákaz potratů

„Pokud společnost chce, aby ženy přiváděly na svět děti, musí se postarat o sociální ochranu matky, ne ji tlačit do neřešitelné životní situace," vyjádřil se k tématu.

Podle svých slov by také podepsal registrované partnerství, ale až poté, co na to bude společnost připravena a odsouhlasí to parlament. „Nechci na Slovensku kulturní války," prohlásil.

V rozhovoru zaznělo i to, že by nesouhlasil s návratem povinné vojenské služby a že je pro zachování povinného očkování. Dále prozradil, že by nevyužil práva udělit amnestii.

„Amnestii jako kolektivní formu odpuštění trestu bych zrušil jako monarchistický pozůstatek. Budu uplatňovat pouze individuální milost ve výjimečných případech a při přísně prozkoumaných zdravotních a rodinných důvodech," řekl.

Co se týkalo osobnějších otázek, politik na sebe prozradil, že rád tráví dovolenou na horách, a to nejen na Slovensku, ale také v zahraničí. Pokud jde o jeho oblíbenou hudbu, poslouchá již od patnácti let klasiku a jazz. Nejradši má přitom Beethovena. Mezi jeho nejoblíbenější herce patří Sean Connery a obecně má rád sci-fi a historické filmy.

Chmelár na sebe také prozradil, že rád sportuje a sportům se věnoval jak aktivně, tak pasivně. V minulosti se zabýval horolezectvím, jízdou na koni, raftingem a jeskyňářství. Rád sleduje hokej, sjezdové lyžování či fotbal.