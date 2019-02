Fico: Krade a obviňuje jiných, Kiska o vydírání "tára hlouposti"

Robert Fico v diskusním pořadu deníku Pravda upřesnil, že s Kiskom měl v souvislosti s dohodou o kandidátech na post soudce Ústavního soudu dvě setkání ve složení Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Kiska a Roman Krpelan (prezidentův mluvčí). Jedno ze setkání se mělo uskutečnit ve Vysokých Tatrách.

Dodal, že osobně mezi čtyřmi očima se s Kiskom o daném tématu nebavil.

Andrej Kiska podle Fica na těchto rozhovorech ani jednou neodpověděl na otázku, zda je ochoten bývalého dlouholetého premiéra jmenovat soudce ÚS nebo ne.

"Kiska se chová jako malé dítě. Vždy, když něco vyvede, tak vinu hodí na někoho jiného, "dodal Fico a řekl, že prezidenta požaduje na veřejnou televizní debatu, kde by oba předložily daňové dokumenty o financování předešlé prezidentské kampaně.

Prezident Kiska tvrdí, že Fico vybavil stíhání jednatele společnosti KTAG, která mu financovala volební kampaň. "Kiska tvrdí, že jsem to udělal neoprávněně a nelegální a s tím má prezident obrovské problémy. To je už opravdu silná káva".

Fico zopakoval, že policie i prokuratura odmítli Kišková tvrzení a popřeli jakékoliv ovlivňování trestné stíhání. "Odmítám všechna obvinění. Jsou směšné a postupně se vyvracejí. Prezident tára hlouposti. On krade a obviní někoho jiného, "zdůraznil Fico.

Bývalý premiér si zároveň nedělá těžkou hlavu z trestního oznámení, které v této věci podal poslanec SaS Ondrej Dostál. Podle Fica je důkazem, že k vydírání nedošlo i to, že podnět na policii či prokuraturu nedal samotný Kiska, i když mu to doporučil jeho advokát Daniel Lipšic.

Zprostředkovatelem jednání mezi Kiskom a Ficem měl být podle médií šéf Mostu-Híd Béla Bugár, který se nedávno vyjádřil, že ho už nebaví urovnávat spory mezi nejvyššími ústavními činiteli.

"Eskapády Bély Bugára vnímám jako něco, co on si myslí, že mu to z hlediska politiky dělá dobře. Nuže, poznajíc jeho cholerický povahu, kdybych mu já vyvedl to, co on mně, tak by asi skákal jako čert z krabičky čtyři metry do výšky, "vyjádřil se na adresu Bugára Robert Fico s tím, že ho Bugár veřejně prohlásil, že ho jako ústavního soudce nepodpoří, přestože je koaliční partner Směru-SD

Bugárove prohlášení jsou podle Fica již součástí předvolební kampaně před příští rok volbami. Tato kampaň podle Fica začala již na podzim minulého roku. "Myslí si, že mu to dělá dobře, ale je to obrovský omyl," zhodnotil Fico.

K Mostu-Híd ještě dodal: "Jediné co by pomohlo standardizaci politické scény by bylo, kdyby se Most-Híd spojil s SMK, ale animozita lídrů je tak velká, že to nevědí dokázat."