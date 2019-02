Kuciakův pomník rozdělil slovenské město. Co jim vadí?

Odpůrci i zastánci pomníku se však v odpovědích pro Sputnik shodují v jedné věci: rok po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové je toto téma mimořádně zpolitizované a rozděluje společnost.

Město Trenčín se rozhodlo u příležitosti prvního výročí vraždy mladého páru umístit v centru města skromný pomník. Aktivista Anton Beták vyvolal na sociální síti ve skupině obyvatel Trenčína diskuzi, v níž se většina vyslovila proti záměru města.

Problematický Kalmus

Obyvatelům se nelíbí, že je pomník v jejich městě, i když Kuciak ani Kušnírová nemají s městem nic společného. Město se rozhodlo umístit památník na základě iniciativy Klaudie Brázdilové, studentky žurnalistiky, která se angažuje v iniciativě Za slušné Slovensko.

Dalším jablkem sváru je umístění pomníku, neboť město zvolilo pro jeho místo prostor před radnicí na Náměstí Ľudovíta Štúra.

Obyvatele Trenčína však nejvíc dráždí skutečnost, že spoluautorem pomníku je kontroverzní umělec Peter Kalmus z Košic.

Ten svého času nazval Ľudovíta Štúra antisemitou. „Tento z mého pohledu pseudoumělec nemá morální právo vystupovat a umísťovat své,dílo' na náměstí Ľudovíta Štúra, který je jedním z největších Slováků a kterého právem uctíváme," říká pro Sputnik Anton Beták a dodává: „Žil v době, kdy Slovensko neexistovalo, ale zasloužil se spolu se svými přáteli o to, že slovenský národ nezanikl, nezanikla jeho základní hodnota a tou je rodná řeč. Nazvat ho odporným antisemitou, jako ho nazval Kalmus, je urážka celého národa."

Podle Betáka je však problémem i Kalmusova předcházející „tvorba" — obnažování se u památníků antifašistů či jejich zneuctívání.

„Jeho videa, která natočil a uveřejnil, jsou ukázkou zvrácené osobnosti z mého pohledu nemocného člověka. To už nemluvím o „dílech", kde jsou exkrementy hlavním motivem. Všechna tato fakta jsou veřejně přístupná a snadno ověřitelná. Osobnost tohoto člověka byla největším spouštěčem odporu," říká aktivista.

V této věci jsme oslovili i nezávislého městského poslance Šimona Žďárského, jeho odpovědi najdete na konci článku.



Téma je zpolitizované

Oba tábory — odpůrci pomníku i jeho příznivci se však shodují v tom, že zavražděný pár je třeba si připomínat, ale téma začíná být podle jejich názoru zpolitizované. Podle Betáka policie rok pracuje na vyšetření případu, ale zároveň je tu někdo, kdo se už rok staví do pozice žalobce, soudce i kata zároveň

„Uctění památky mělo být důstojné, pietní. Zapálením svíčky, klidným setkáním lidí s důsledným a jediným požadavkem: vyšetřit vraždu. Netancovat politické a mocenské valčíky na hrobech Jána a Martiny. Na stavení pomníků je příliš brzy. A až se zjistí skutečný motiv vraždy, zjistí se, kdo za ní stál, pak můžeme stavět pomníky nejen v každém městě, ale i v každé vesnici," dodává aktivista.

Město se unáhlilo

Je možné, že kdyby město Trenčín v případě umístění pomníku postupovalo transparentněji s důrazem na vyslechnutí názorů obyvatel, nevyvolal by samotný pomník tolik vášní.

Beták ve své kritice poukazuje především na rychlost celé akce, které nepředcházela diskuze:,,Někdo si usmyslel, že se tak stane, našel spřízněnou duši na městském úřadě a bez jakékoliv konzultace se zástupci občanů proběhla realizace."

Kromě toho aktivista dodává, že umísťování pomníků ve městě, bez ohledu na to, komu jsou věnované, má mít svá pravidla.,,Od návrhu přes diskuzi a schválení kulturní komisí, památkáři, pokud má být dílo umístěno do památkové zóny. Návrh by měl být určitě projednán městským zastupitelstvím a tam schválen zástupci voličů a v neposlední řadě musí toto dílo splňovat i zákonné normy stavebního zákona a to toto dílo, pokud mám informace, nemělo. Na dílo by také měla být vypsána soutěž či osloveno více autorů, z jejichž návrhů by opět odborná komise vybrala a schválila ten nejvhodnější. Až potom může dojít k realizaci. V tomto případě však bylo třeba konat rychle. Ne kvůli úctě a pietě k zavražděným, ale kvůli osobnímu politickému rozměru těch, kteří to celé zorganizovali."

Oficiální odhalení pomníku se konalo ve čtvrtek 21. února, to znamená v den výročí vraždy mladého páru. Na více místech Slovenska zorganizovala iniciativa Za slušné Slovensko shromáždění. V rámci shromáždění v Trenčíně byl slavnostně odhalen i výše uvedený pomník. Shromáždění se zúčastnilo asi 700 lidí z Trenčína a okolí.

Odpovědi Šimona Žďárského, nezávislého poslance MZ v Trenčíně

1. Překvapila Vás reakce lidí na sociálních sítích na umístění pomníku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové?

Nepřekvapila. Rok po vraždě je jasné, že se toto téma velmi zpolitizovalo. Není to vzpomínka na dva mladé lidi, kteří bojovali za spravedlnost a lepší život na Slovensku a byli zavražděni, ale je to o politice. Kdo je pro a kdo proti vládě atd.

2. Problémem je podle mnohých lidí i autor pomníku, pan Kalmus, kterého mnozí na Slovensku vnímají jako kontroverzní osobnost. Jaký je Váš názor na něho?

Tvorbu pana Kalmuse jsem podrobně nezkoumal. Podstatné pro mne bylo to, že si to tak přály rodiny zavražděných. To v plné míře respektuji.

3. Město údajně rozhodlo o umístění pomníku bez snahy o širší diskuzi. Nemyslíte si, že by aktivnější komunikace ze strany města mohla zabránit takovému rozdělení obyvatel?

Chápu, že to vyvolalo velké vášně části veřejnosti. Je to však v jeho kompetenci. I ulice nesou jména osobností a nad každou z nich se nevedla celospolečenská diskuze, například co ten nebo ten měl společného s Trenčínem… Já jsem však pro to, aby občané měli častěji možnost vyjádřit svůj názor na věci, například formou participativního rozpočtu.

Na závěr ještě poslanec dodává:,,Jsem rád, že se občané zajímají o chod města a doufám, že v tom budou aktivní celé volební období i při tématech, která se týkají praktického života ve městě."