Krajniak pro Sputnik odhalil, s kým je nutné bojovat, aby Slovákům vyrostly platy

Milan Krajniak je místopředsedou hnutí SME RODINA. V předběžném hodnocení preferencí voličů se Krajniak umístil na sedmém místě. Politik je mimo jiné i členem Výboru pro obranu a bezpečnost a aktivně se zabýval bojem proti romské kriminalitě. Zaujme slovenské voliče?

Neskrýváte své sympatie k Izraeli a považujete ho za jediného spojence Slovenska na Blízkém východě. Nemyslíte si, že takový zahraničněpolitický směr může vyvolat nespokojenost Bruselu a že pozice EU by v této otázce měla být konsolidovaná?

Co se týče vztahů s Izraelem , myslím si, že je důležitým partnerem pro každého hráče na mezinárodní scéně, například právě dnes (pozn. 27. února 2019) s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahu jedná ruský prezident Vladimir Putin. Izrael je jediný demokratický stát Blízkého východu, proto ho považuji za spojence.

Navrhujete, aby byl při přijímání důležitých politických rozhodnutí prováděn sociální průzkum, aby vláda a parlament věděly, co si přeje společnost. Štefan Harabin zase navrhuje, aby ve všech důležitých otázkách bylo organizováno referendum, což jakoby poskytuje národu větší moc. V čem spočívá výhoda vaší nabídky?

Mnou navrhovaná lidová konzultace by přinesla svůj výsledek jen tehdy, pokud by se zúčastnilo méně jak 50 % občanů. Mnozí se referenda neúčastní, protože vědí, že kvůli 50% účasti bude neplatné. Lidová konzultace by mohla probíhat elektronicky a zapojil by se do ní každý občan.

Obviňujete národní korporace z přílivu zahraničních pracovníků, protože korporace vyplácí nízké platy, za které Slováci nechtějí pracovat. Míra nezaměstnanosti se na Slovensku postupně snižuje, nebojíte se, že v blízké budoucnosti může stát potkat nedostatek zaměstnanců a poté budou potřeba právě zahraniční pracovníci?

V zahraničí pracuje asi 300 tisíc Slováků, kteří by se rádi vrátili domů. Jediným problémem je právě nízká úroveň platů na Slovensku. A platy se nikdy nezvednou, pokud korporacím dovolíme dovoz levné pracovní síly ze zahraničí.

Vystupoval jste za rozpuštění Evropského parlamentu, když jste ho označil za zbytečný. Jak by podle vás měl vypadat systém rozdělení moci v EU?

Rozhodovat by měli premiéři a prezidenti členských států EU na Evropských radách. Evropskou unii chápu jako společenství spolupracujících národních států, nikoliv jako zárodek Spojených států evropských. Proto považuji Evropský parlament za nadbytečný orgán.

Navrhoval jste legislativně zakázat výstavbu mešit na Slovensku, aby bylo zabráněno hrozbě šíření radikálního islámu v zemi. Jaká opatření by ještě Bratislava měla přijmout, aby mohla bojovat s následky migrační krize?

Momentálně nepotřebujeme přijímat další opatření, je nutné pokračovat v opatrné migrační politice tak, jako se to na Slovensku dělalo posledních 20 let.

16. března 2019 na Slovensku proběhne první kolo prezidentských voleb. V případě, že z prvního kola vítěz nevzejde, proběhne druhé kolo prezidentských voleb 30. března 2019.

Způsob volby prezidenta Slovenské republiky je definovaný v Ústavě SR (články 101 až 107) a v Zákoně 180/2014. Volbu prezidenta musí vyhlásit předseda Národní rady Slovenské republiky (dále NR SR) nejpozději 55 dní před dnem jejího konaní. Prezident je volen v přímých volbách tajným hlasováním na pět let, právo na volbu prezidenta mají občané, kteří mají právo volit do Národní rady SR. Kandidáta na prezidenta navrhuje minimálně 15 poslanců NR SR, nebo 15 tisíc občanů na základě petice. Za slovenského prezidenta může být zvolen každý občan, který je volitelný do NR SR a v den volby dosáhl věku 40 let. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční většina platných hlasů oprávněných voličů. Jakmile ani jeden z kandidátů v prvním kole nezíská potřebnou většinu, proběhne do 14 dnů druhé kolo voleb (30. 3. 2019). Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů.