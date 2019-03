Češi řeší osud slovenského projektu za miliardu

Zbytečná nebo nezbytná? Takové názory se objevují v souvislosti s rychlostní silnicí R8, která má na Slovensku spojit Nitru a Bánovce nad Bebravou. Portál uvádí, že rozseknout toto dilema by však nyní mělo konsorcium tří českých firem. Konkrétně se jedná o AF-CITYPLAN, SAGASTA a HBH Projekt. Jde o firmy, které uspěly v tendru Národní dálniční společnosti (NDS), která si objednala studii o této sporné silniční komunikaci.

„Pro rozvoj a obsluhu území je zapotřebí zpracovat studii proveditelnosti," cituje portál mluvčí NDS Michaelu Michalovou.

Tato studie má být přitom jedním z podkladů, na jejichž základě se bude stát rozhodovat. Ve hře jsou totiž dvě možnosti — buď vybudovat zmíněnou silnici, anebo rozšířit aktuální cesty.

Místní politici nepochybují o tom, že novou silnici, která by odhadem měla vyjít na miliardu eur, je třeba postavit. S tím souhlasí i primátorka Topoľčian, podle které by silnice odlehčila silnicím první třídy v obcích, a zároveň by měla i ekonomický přínos.

„Náš kraj je diskvalifikován chybějící rychlostní cestou. Tato cesta není klíčová jen pro praktické dojíždění, ale také pro případné budování průmyslových parků," myslí si primátorka Alexandra Gieciová.

Analytik společnosti INEKO Ján Kovalčík však zdůrazňuje, že je celá myšlenka ohledně výstavby rychlostní silnice R8 spíše politickým rozhodnutím.

Portál uvádí, že plánovaná rychlostní silnice R8 má být dlouhá 54 kilometrů. Národní dálniční společnost plánuje vytvořit na západě Nitry křižovatku s rychlostní silnicí R1, na kterou napojí zmíněnou R8. Ta u města Bánovce nad Bebravou vytvoří křižovatku s cestou R2.

Stavba cesty — ano či ne?

O silnici R8 se v tomto kraji diskutuje již od roku 2008, kdy záměr schválila první vláda Roberta Fica. Závěrečné stanovisko k posouzení stavby vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2011. Původně se plánovala stavba ve více etapách, které měly být průběžně dokončeny v letech 2013, 2016 a 2025. To se však nestalo.

Usnesení vlády z roku 2015 ministrovi dopravy zase kladlo za cíl začít s veřejnými zakázkami na vypracování studie proveditelnosti, a to do konce června roku 2016. Nakonec tak po dalších dvou uplynulých letech učinil až Árpád Érsek. Mezitím se úsek rychlostní silnice R8 objevil i v odůvodnění poslaneckého návrhu zákona, který žádal o uvolnění tzv. dluhové brzdy na výstavbu infrastruktury.