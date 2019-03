Slovensko volí. Čím jsou výjimeční uchazeči, kteří získali méně než 1 % voličů?

Zkušená odbornice na vzdělávání hodlá na Slovensku zvednout morálku

Nejlepší předběžné hodnocení z těchto tří kandidátů má Bohumila Tauchmannová. Podle nejnovějších údajů tato uchazečka o prezidentský post získala 10. místo v předběžném průzkumu a oslovila tak celkem 0,5 % voličů.

I když její program obsahuje celkem deset bodů, po jeho přečtení zůstává její plán jakožto budoucí prezidentky poněkud nejasný. Za prvé kandidátka uvádí, že hodlá zefektivnit fungování státu a samosprávy, jelikož podle výzkumu OECD (Organizace pro hospodářskou práci a rozvoj) je Slovensko na jednom z posledních míst v žebříčku efektivity veřejné zprávy.

Za druhé je podle Tauchmannové potřeba zlepšit příležitosti pro podnikání a zaměstnání v zemědělství, a to pomocí nakupování domácích výrobků. Další oblastí, která by si podle ní zasloužila zlepšení, je zdravotnictví, které vyžaduje reorganizaci. Tauchmannová chce navíc vrátit váhu morálce a náboženství pro tzv. ozdravení společnosti.

Daná uchazečka má také velké zkušenosti v oblasti vzdělávaní. Roky působila v neziskovém sektoru, zejména tedy v pěti vzdělávacích a ekologických národních projektech. Za svou práci v oblasti vzdělávání odborné veřejnosti získala Tauchmannová nejvyšší vyznamenání Svazu obchodu a cestovního ruchu Slovenska. Tauchmannová vystudovala VŠE v Bratislavě, společně se svým manželem podniká a má dvě dcery.

Recept úspěchu podle vědce: Bezpečná a prosperující země, která plní dohody s NATO a EU

Ivan Zuzula je druhým vědcem ve volbách, který se zařadil do desítky kandidátů na post hlavy Slovenska. Místo v hodnocení volebních preferencí si prohodil právě s Bohumilou Tauchmanovou. Vystudovaný meteorolog a klimatolog kandiduje za Slovenskou konzervativní stranu, kde působí jako předseda. I Zuzula se, stejně jako Zuzana Čaputová, věnoval otázce odpadu. To mu však nepomohlo k tomu, aby získal více voličů. Kandidát je odborníkem na ochranu přírody a působil jako ředitel nestátního Recyklačního fondu.

Vědec rád poskytuje rady. Byl například poradcem dvou premiérů Jána Čarnogurského a Vladimíra Mečiara. Ovšem po zvolení Mečiara prohlásil, že ve funkci poradce již nechce pokračovat. Dále pracoval jako poradce v environmentální oblasti zacházení s odpadem.

I když většinu své kariéry byl apolitický, v roce 2017 se znovu rozhodl ponořit se do politiky a vstoupil do hnutí s názvem SIEŤ. To se později přejmenovalo na Slovenskou konzervativní stranu, která mu minulý rok nabídla pozici předsedy.

Hlavní úkol státu Zuzula vidí v garantování bezpečnosti, rozvoje a prosperity. Když se však volič pokusí prokousat se významem tohoto hesla na stránkách SKS, pak se může v pojmech zcela ztratit. Dalším cílem jeho volebního programu je odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy, přijetí opatření proti změnám klimatu a řešení problematiky odpadu na Slovensku, konkrétně pomocí zálohování PET lahví.

V oblasti zahraniční politiky by dle něj Slovensko mělo dodržovat smlouvy a plnit všechny závazky vůči NATO. Jako velitel slovenské armády hodlá lépe hospodařit s prostředky na obranu, aby se neztrácely v nesmyslných tendrech. Kandidát také zastává proevropské hodnoty — navrhuje vrátit se k základním principům Evropské unie, kterými je bezpečnost a prosperita členských států.

Osobní strážce Zábojník jako slovenský prezident

Juraj Zábojník vybudoval kariéru v bezpečnosti a zřejmě ji bude moci garantovat i na státní úrovni. V oboru totiž působí již celých 37 let. Možná, že bude mít dokonce lepší prezidentskou ochranku, než má kancelář českého prezidenta.

Bezpečnostní analytik je zakladatelem Světové organizace zvláštních služeb ochrany ústavních činitelů a působil jako bezpečnostní expert na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a v České národní bance. Podle informací uvedených na jeho stránkách osobně doprovázel papeže Jana Pavla II. během jeho cest na Slovensku, prezidenta Spojených států Jimmyho Cartera, ruského patriarchu Alexije II. a řadu dalších nejvyšších představitelů vlád nebo křesťanské církve a židovské komunity.

Jako prezident hodlá pomocí legislativy bojovat s korupcí na všech úrovních. Navíc chce posílit sociální funkci státu, a to zejména podporováním mladých rodin a ochranou rodičovských práv dětí. Zábojník také prosazuje ochranu menšin a bude usilovat o zlepšení úrovně ve zdravotnictví. Je zastáncem strategické spolupráce v rámci V4 a prosazování společných zájmů zemí na mezinárodní úrovni. Kandidát má technické a ekonomické vzdělání, je ženatý a má dvě dcery.