Slovensko volí. Investigativní novinář bojuje proti nesprávnostem státní správy až do krve

Mnohotvarý podnikatel

Když se pokusíme definovat, co přesně dělal Daňo, tak zjistíme, že neustále střídal různé obory. Absolvent obchodní akademii má roky rozmanité pracovní zkušenosti: obchod, reklama, poradenství, tvorba softwaru, design webových stránek a reklama. Kandidát dokonce založil stránku na vyhledávání zemřelých. Daňo je zkrátka odborník na všechno.

Od softwaru k investigativnímu novinářství

Slovenský rodák Andy Warhol kdysi řekl, že každý bude mít svých 15 minut slávy. Daňa svou pověst a poněkud rozporuplnou slávu získal nikoliv skrz podnikání, ale pomocí kanálu na Youtube, který založil v roce 2008. Na kanálu dosud zveřejnil přes 1000 videí a má kolem 45 000 sledujících. V průměru každé video zhlédne 25 000 lidí.

„Já jsem v životě nechtěl být novinářem, ale jak jsem zjistil, jací podvodníci zde dělají zprávy, tak jsem si řekl, kurník, já sem přijdu. A dokud to nebude vyčištěné, tak tady budu. A jak se to jednou vyčistí, já odejdu, Daňa už tady nebude potřeba," odůvodnil kandidát svůj zájem o investigativní novinaření.

Poselství novinářského sdružení Daňa. Přímá demokracie nebo anarchie?

V roce 2017 Daňo založil sdružení GINN neboli Globální investigativní zpravodajskou síť. V rozhovoru v pořadu s Janem Krausem řekl, že GINN poukazuje na nedostatky státní správy a přenáší videa z veřejných řízení a styku se státem. Chtějí ukázat, že natáčení úředníků, úřadů a prostorů a všech řízení je možné.

Stejně jako Kotleba je Daňo další kandidát na prezidentských volbách, který usiluje o přímou demokracii a dokonce navrhuje zrušení všech politických stran. Státní moc mají všichni občané, kteří by měli vytvářet zákony, volit nebo odvolávat úředníky a zástupce (od prezidenta až po soudce) a zamítat zákony schválené parlamentem.

Zdá se být nebezpečný nejen mezi poslanci

Ve svých videích a zásazích Martin Daňo poukazuje na korupci a podezřelé projekty ve státní správě. Jeho metody a techniky se ovšem nelíbí ani Národní radě. Minulý rok mu byla na několik měsíců zamítnuta novinářská akreditace poté, co došlo k několika incidentům s novináři v parlamentu a po zveřejnění videa, ve kterém vyhrožoval poslankyni strany SaS Lucii Ďuriš Nicholsonové.

Martin Daňo se zdá být nebezpečný nejen pro poslance a novináře, ale i pro psy. Dnes ho pokousali na ulici dvě feny. O krvavém incidentu a útoku zvířat informoval Daňo na svém facebookovém profilu a zveřejnil i fotky ruky po nepříjemném útoku.

Podle politika to není první případ, co ho v poslední době pokousali psy. Jedná se o pouhou nešťastnou náhodu?

Výhružky a trestní oznámení kvůli podpisu

Ani shromažďování podpisů na prezidentskou kampaň se neobešlo bez skandálu. Pro účast ve volbách musí kandidát na post hlavy státu získat 15 podpisů poslanců nebo aspoň 15 000 podpisů občanů. Daňo zvolil tu zdánlivě jednodušší cestu, ovšem u 15. podpisu se rozpoutalo drama. Posledním podepisujícím měl byt Peter Štarchoň, poslanec NR SK za hnutí SME RODINA — Boris Kollár, kterého redaktorka televize JOJ Jana Krescanko Dibáková vyzvala, zda skutečné hodlá Daňovi umožnit kandidovat na prezidenta. Štarchoň nakonec svůj podpis odvolal.

Po této události Daňo údajně vyhrožoval novinářce , že na ní začne sbírat špínu. Tuto výhružku údajně slyšel i kameraman Dibákové. Podle slov novinářky za ní přišel podruhé poté, co ho upozornila, že se bude muset obrátit na parlamentní ochranku. Zveřejnil i video , ve kterém rozebíral celý případ s podpisem. V komentářích jeden z jeho podpůrců dokonce vyhrožoval smrtí dětem novinářky. Dva dny po incidentu Dibáková podala na Daňu trestní oznámení. Do voleb Daňo nakonec šel s 16 podpisy poslanců.

NATO a zahraniční politika

Podle Daňa zahraniční politiku nejlépe reprezentuje Chmelár a Harabin. „Co se týče zahraniční politiky, klidně ať tam je pan Chmelár. Pan Harabin je již nyní skvělý na zahraniční politiku. Když tam budu, první dostanou pracovní místo v prezidentském paláci," řekl kandidát o svém budoucím kabinetu.

Mimo jiné zastává politiku neutrality pro Slovensko a příkladem je pro něho Švýcarsko, Rakousko a Lichtenštejnsko. Navíc podle něho by Slovensko mělo mít stejné platové podmínky jako ve zbytku EU. Na svou první návštěvu jako prezident Slovenska by se kandidát vypravil do USA, Ruska a Vatikánu.