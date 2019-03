Chmelár o dohodě Slovenska s USA: MZV se čím dál tím víc topí ve vlastních lžích

„Ministerstvo zahraničních věcí se topí ve vlastních lžích čím dál tím víc, když vycházejí na povrch nové a nové skutečnosti o chystané americké vojenské přítomnosti na Slovensku. Jeho taktikou je záměrně ignorovat nejnovější informace, vyhnout se odpovědím na konkrétní otázky a namísto otevřené komunikace osočovat kritiky. Až toto všechno skončí, budu rázně žádat od ministerstva zahraničních věcí veřejnou omluvu, ale teď není čas na ješitnost, protože je třeba veřejnosti objasnit to, co tají resort diplomacie a co zanedbávají média," uvedl.

Dále pokračuje tématem obranné politiky USA v Maďarsku a na Slovensku . Vadí mu, že na Slovensku MZV nekomunikuje s veřejností přímo, jako se to děje v Maďarsku.

„Když se vláda chová jako sovětské politbyro a tají i informace, které jsou ve veřejném zájmu, je potřeba pravdu hledat v zahraničí. Zatímco Lajčákův resort diplomacie vytváří dojem, že nic se neděje a uniklé informace jsou pouze konspirace, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na zasedání parlamentního výboru pro obranu v emotivním projevu prohlásil, že při jednání s americkou stranou o DCA (dohodě o obranné spolupráci) nejde v souvislosti s pobytem amerických vojsk v Maďarsku o nic míň než o zachování suverenity státu a že podobnou dohodu připravují USA i se Slovenskem. Vidíme, že zatímco maďarská vláda komunikuje s vlastními lidmi otevřeněji a zodpovědněji v souladu s veřejným zájmem a potřebou chránit životy a bezpečnost svých občanů, slovenská diplomacie vyhledává vnitřní nepřátele jako za časů Viléma Širokého," domnívá se.

Poté zkritizoval nynějšího slovenského ministra zahraničních věcí Miroslava Lajčáka a zaměřil na vojenskou strategii USA a NATO ve střední Evropě. Podle něj zde USA budují a testují základny, aby se připravily na budoucí válku.

„Více informací než od Miroslava Lajčáka vyškoleného v sovětském stylu zamlčovat i to, co není třeba, se dozvíme dokonce i od Američanů. Dnes už je jasné, že hlavním cílem návštěvy šéfa americké diplomacie Mikea Pompea v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku bylo dobudování východního valu NATO od Estonska až po Bulharsko resp. Turecko. Washington tlačí na to, aby se letecké základny evropských členů NATO přizpůsobovaly potřebám amerického letectva. V osmdesátých letech minulého století bylo takovou prahovou krajinou západní Německo, dnes jsou to středoevropské státy. ‚Slovensko je členský stát NATO, a proto se od něj žádá hostit nasazené jednotky americké armády,‘ píše se v materiálu amerického ministerstva obrany z roku 2017. Plány USA potvrzuje i vlivný odborný časopis Defense News, který tvrdí, že letecké síly Spojených států testují základny ve střední Evropě na to, aby se připravily na budoucí války. Není těžké uhodnout, proti komu. Zveřejnili přitom tuto mapku, která ukazuje, jak plánují ‚vylepšit‘ americké letectvo v Evropě," myslí si.

V největší části jeho textu se věnuje právě Ministerstvu zahraničních věcí Slovenska. Vadí mu, že zatajuje a nezveřejňuje důležité informace, díky čemuž se snižuje jeho důvěra.

„Problém je v tom, že slovenské ministerstvo zahraničí a jeho nohsledi z proamerických think-tanků zatajují i v informaci o ‚velkorysém‘ příspěvku USA na rekonstrukci našich letištních základen. Z těchto údajů totiž vyplývá, že z peněz, které nám Američané nabízejí, by ve skutečnosti šlo pro nás jen 25 procent, zatímco 75 procent by Američané investovali prakticky do sebe, pro USAF. Z materiálu také vyplývá, že až 56 procent financí půjde — a teď pozor — na vybudování skladů munice v Kuchyni. Můžeme předpokládat, že právě toto je informace, kterou se nám pokouší ministerstvo zahraničí zatajit. Ať už půjde o základny, vojáky, zbraně nebo muniční sklady americké armády, v případě vojenského konfliktu se z nás stane legitimní terč a protože resort slovenské diplomacie to ví, ne poprvé se chová nedůvěryhodně. Stále zjišťuji nové informace, na které MZV neodpovídá. Dopátrat se pravdy je velmi obtížné a ačkoli by to měla být i práce médií, z jejich chování na mé včerejší tiskové konferenci jste mohli vidět, jak se dá na ně spolehnout. Především je to však krajně nezodpovědné ze strany resortu diplomacie. Pokud si ministerstvo zahraničí zaměňuje konspirace s kritickým myšlením, pokud se vědomě usiluje, aby se pravda a lež nedaly rozeznat, pak nese lví podíl viny na nedůvěře občanů v upřímnost a cíle jeho zahraniční politiky," napsal.

V příspěvku také spojil tento problém s nadcházejícími prezidentskými volbami. Nechápe, proč se například k tématu nevyjádřili kandidáti na prezidenta Slovenské republiky.

„Znepokojuje mě to o to víc, že k tomuto tématu se odmítají vyjádřit favorité prezidentských voleb. Přitom je to klíčová věc, kterou bude muset řešit budoucí hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil, který podle čl. 102 odst. 1 pís. a sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Slovensku by byl k ničemu takový prezident, který se chlubí, že ho zná celá Evropa, ale názory bruselských papalášů jsou mu blíž, než postoje občanů Slovenské republiky. Nepomohli bychom si ani sympatickou dámou, která jakmile otevře ústa o zahraničních záležitostech, okamžitě pochopíme, že to není žádná změna, ale pokračování Kiskovy politiky jinými prostředky," dodal.

Na závěr své řeči promluvil o své vlastní kandidatuře na post prezidenta Slovenska.

„Vždy se budu držet hesla — nelhat, nekrást a nezradit svůj lid. Za sebe jako kandidáta na prezidenta Slovenské republiky vám garantuji, že v případě zvolení nebude na našem území ani jeden americký voják, ani jeden náboj, který jim patří (pro úplnost dodávám, že totéž platí i pro Rusy). Toto má být naše politické rozhodnutí, naše svrchované právo nezávislého státu a kdo na to nemá odvahu, nemá v této funkci co dělat. Nepochybuji o tom, že jsou mezi námi kandidáti, kteří by nás zaprodali za mísu čočky a rádi by ze Slovenska udělali americkou kolonii. Uvědomte si, prosím, že když je sem jednou pustíme, už jejich odsud nedostaneme stejně jako nedokázali vyhnat Kubánci Američany ze základny Guantánamo, kterou okupují 116 let. Nechci, aby se ze Slovenska stala předsunutá základna pro válku s Ruskem. Toto nedopustím a s úctou a pokorou u vás žádám o mandát," dodal na závěr.