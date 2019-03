Čaputová je žumpa a poběhlice! Jdeme k soudu, pronesl kandidát Martin Daňo (VIDEO)

Moderátor radia položil kandidátovi otázku, zdali je schopen vykonávat práce na úrovni hlavy státu, jako „že jsme hrdé Slovensko v Evropě".

Daňo na to prohlásil, že když se stane prezidentem, tak bude posledním prezidentem, který „zde byl kdy potřebný". Nastanou takové změny, „jaké tu neměl odvahu nikdo udělat za posledních 30 let, aby se ukázal, jaká je tu pravda, jak tu funguje tato společnost".

Následně se Daňo zaměřil na kandidátku Zuzanu Čaputovou, jejíž preference minulý týden stouply až nad úroveň 50 procent. Moderátor připomněl Daňovi výrok, ve kterém označil Čaputovou za „žumpu". Hlavné správy připomíná, že minulý rok byl Daňo fyzicky napaden ochrankou Čaputové, když se jako novinář pokoušel dostat na její veřejnou tiskovou konferenci.

„A dokonce i poběhlice," přerušil Daňo moderátora.

„A to z jakého důvodu? To vám má nahnat hlasy? Co tím sledujete?" zeptal se moderátor Sajfa. „Je to expresivní vyjádření názoru většiny lidí na tuto osobu," uvedl kandidát.

Sajfa pokračoval otázkou, jaký nejhorší názor si od lidí na svou osobu vyslechl Daňo: „Strašné věci, ale drama jsem z toho nedělal. Víte, já umím přijímat kritiku. Některá je oprávněná, některá ne…"

„Jsou takové výrazy podle vás oprávněná kritika?" narážel moderátor na expresivní slova na adresu Čaputové. „Sajfíčko, poslouchejte mě. Když už jdeme do expresivních věcí. Minule tu byli hosté ze Zemři. Oni vystupují s kuklami na hlavě, nikdo je nezná. Já už budu znát jejich identitu, neboť jsem inicioval trestní řízení. Čili kukly skončí. Já na rozdíl od takových Zemři, kteří dělají primitivní srandu, představuji svou identitu a nesu plné právní riziko za každou věc, co řeknu," vyslovil politik.

Dále se Daňo pokoušel mluvit o Čaputové jinými slovy: „A když Čaputová není poběhlice, a když Čaputová není žumpa, protože já tvrdím, že to je dokonce podvodnice, tak ať iniciuje řízení a já se postavím před soud a tam ukážu všechny doklady, jak zde roky čerpala peníze od Sorosových nadací," podotkl v rádiu Daňo.

Je Daňo skutečně tak rozporuplný, jak se o něm píše? Odpověď si přečtete v článku Sputniku.