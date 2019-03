Herec Ibi Maiga radí Slovákům, jak si vybrat prezidenta s národním cítěním

„My se jen dozvíme přes média, že ten a ten chce být prezidentem. A najednou jsou to lidé, kteří jsou nám neznámí, a my se dozvídáme jen přes média, kdo jsou tito lidé. Mnozí z nich kandidují jen proto, že chtějí hájit zájmy stejné skupiny. Na to si musíme dávat pozor," říká Maiga ve svém videu.

© AP Photo / Virginia Mayo Co se děje? Kiska a Čaputová překvapili Šefčoviče

Ibi Maiga sice neupřesnil, o které kandidáty se jedná, ale nejvíce podle průzkumů tento popis sedí na top favoritku voleb Zuzanu Čaputovou , neznámá žena, o níž nevíme dohromady nic a v médiích je neuvěřitelně protlačována do popředí.

Koho nám tedy Ibi doporučuje volit?

„Náš prezident by měl být opravdu hrdý na tento národ a měl by ho chtít co nejlépe reprezentovat." Jak dále tvrdí, nejlepší kandidát, kterého je třeba volit, je ten, o kterém se nedozvídáme z médií, ale lidé si o něm šuškají mezi sebou.

Na závěr Maiga popřál Slovákům dobrou volbu: „Držím vám palce, abyste si vybrali slušného prezidenta a abyste nenaletěli mnoha lidem, kteří opravdu nejsou vašimi prezidenty, jež kandidují a kteří jsou dosazení a jdou hájit zájmy jiné skupiny."