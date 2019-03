Mikloško vysvětlil, proč neprotestoval proti privatizaci slovenských podniků

František Mikloško se může pochlubit pravděpodobně tím největším životním příběhem. Za socialismu byl disidentem, po revoluci bojoval proti mečiarizmu. Sám sebe označuje za křesťanského kandidáta. Podle Mikloška se nyní před volbami ke křesťanství hlásí mnozí, například Harabin. Jak však politik uvedl, on na rozdíl od něj nikdy nebyl komunistou.

Jednu z nejdůležitějších otázek položil uživatel Džanes. Prezidentského kandidáta se ptá, proč právě Mikloško by byl správný prezident a v čem je jiný než ostatní.

„Do této zvulgarizované politické scény chci vstoupit s jiným slovníkem, s jinými vztahy ke koalici i opozici. To znamená, že to nebudu rozlišovat při vyjadřování svých názorů. Chci spojit slušné lidi. Mám na mysli z křesťanského i sekulárního prostředí, což mě provázelo celý můj veřejný život. Chci hledat identitu Slovenska v těchto časech a konfrontovat ji v dobrém slova smyslu s Evropou, které jsme celé své dějiny součástí a která je našim osudem,“ odpovídá Mikloško.

Následoval komentář zaměřený na privatizaci slovenských podniků. Podle Mikloška KDH veřejně vyhlásilo, že jakmile nebude odvolaný ministr, odejde do opozice. Podle politika bylo jasné, že se páchá nějaké zlo, a proto se svými kolegy nemlčeli. A pokud šlo o privatizaci některých strategických podniků nebo bank, podle Mikloška mnohým, které nebyly ve slovenských rukou, hrozilo tunelování. „Obávám se, že nebyla jiná možnost, než to dát ověřeným investorům.“

Kandidát František Mikloško se nevyhnul ani otázce o migraci a migrantech. Problém s obrovskou migrací je nutné řešit celoevropsky a Slovensko se má také zapojit.

„Na Slovensko do teď přišlo 150 iráckých křesťanů a 75 z nich tady zůstalo. Uvědomme si, že kterýkoliv z milionů migrantů, kteří už mají občanství v Belgii, Francii, Německu a podobně, může kdykoliv dorazit na Slovensko, usadit se tady a podnikat. Právo EU mu to umožňuje. Problém migrantů je nutné řešit jen celoevropsky, ale uvědomme si, že nějakým způsobem se i Slovensko musí podílet na extrémní situaci, které je nyní vystaven jih Itálie a Řecka. O jakou formu by mělo jít, se musí jednat,“ uvádí prezidentský kandidát.

16. března se na Slovensku uskuteční první kolo prezidentských voleb. Případné druhé kolo proběhne o dva týdny později. V současnosti již kandiduje 14 uchazečů, z nichž dvě představují ženy. Dvě třetiny kandidátů patří k nestraníkům.