Chmelár promluvil o hrozbě, která je mnohem horší než EU

Hned v samotném úvodu se kandidát na post prezidenta, Eduard Chmelár, pokusil sám sebe charakterizovat. „Jsem jediný autentický levicový kandidát v těchto volbách, což však neznamená, že někomu držím stranu," uvedl.

Portál přitom uvádí, že mezi tři hlavní pilíře tohoto kandidáta patří pilíř sociální, mírový a environmentální.

Chmelár v rozhovoru také prozradil, že kampaň před prezidentskými volbami nepovažuje za spravedlivou. Podle jeho názoru je totiž způsob, jakým jsou od počátku nastavena média, velice nešťastný. A tím nemá na mysli jen upřednostňování nějakých kandidátů.

„(…) V centru té kampaně nejsou hloubkové diskuse, nejsou tam hluboké myšlenky, ale takové povrchní útoky na první signální soustavu, emoce a něco, co by nemělo být v centru politické kampaně," tvrdí Chmelár.

Politická reklama se tak dle jeho názoru změnila na něco, co „zatěžuje a možná i ohrožuje samotný proces demokracie, protože lidé nemají přehled o skutečných věcech, které má a musí řešit prezident republiky".

V rozhovoru zaznělo i téma ohledně bývalých prezidentů. Chmelár přiznal, že je v tomto ohledu většinou kritický. Přitom však dokázal vyzdvihnout i pozitiva jednotlivých exprezidentů. Moderátor diskuze po něm předvším chtěl, aby se vyjádřil ke čtyřem hlavním mužům Slovenska.

„U Michala Kováče mě nejvíce oslovuje to, že tým jeho poradců byl velmi různorodý," prozradil kandidát.

Na Rudolfovi Schusterovi si zase nejvíce váží toho, že toho v době integračních ambicí Slovenska mnoho udělal. V tom je podle něj velmi nedoceněný. Prezident Ivan Gašparovič je zase nedoceněný v tom, že byl a dosud je velmi často mezi lidmi. O současném prezidentovi Andreji Kiskovi Chmelár pronesl, že má vynikající PR.

„Jozef Tiso je pro mě zločinec a vlastizrádce. (…) Nebyl to prezident, který by chránil vlastní občany, ale zaprodal je hned na začátku, a to se nedá odpustit," stojí si za svým Chmelár.

Prezidentský kandidát také vyjádřil svůj názor na Evropskou unii. A jak se zdá, je jednoznačně pozitivní. V první řadě je podle něj zapotřebí si uvědomit, že žijeme v době obrovských bloků a nadnárodních korporací.

„(…) Je směšné, když nacionalisté nadávají na Brusel, že nám bere suverenitu. Suverenitu nám však nebere Brusel, ale finanční trhy, vůči kterým musíme postavit silnou unii," okomentoval věc Chmelár.

Pokud jde o NATO, tam už kandidát pozitivní názor nezastává. Je totiž dlouhodobým odpůrcem této aliance. Podle něj je historickým reliktem studené války a v současnosti je třeba usilovat spíše o společnou evropskou obranu.

V neposlední řadě se Chmelár vyjádřil také k Rusku. Tuto zemi považuje za nevyhnutelného partnera, s kterým by se mělo Slovensko naučit nějakým způsobem vycházet. Dle jeho názoru totiž současná politika vůči Rusku selhává.

Prezidentské volby se na Slovensku mají konat dne 16. března 2019, přičemž případné druhé kolo voleb se uskuteční dne 30. března.