Šefčovič znechutil Kisku. Přebírá prý manýry strany, která mu platí prezidentskou kampaň

Dané video prezident původně zveřejnil na své facebookové stránce. Objevilo se ale také na zmiňovaném portálu. Daným videem tak reaguje na úterní vyjádření prezidentského kandidáta Maroše Šefčoviče, kterého podporuje Směr-SD.

„Zdá se, že pan Šefčovič zcela přebírá manýry strany, která mu platí prezidentskou kampaň," prohlásil prezident v samotném úvodu videa.

V souvislosti s tím dodal, že eurokomisař v posledních dnech šíří fikci o budoucí prezidentské milosti pro jeho osobu či pro osoby jiných politiků. Andrej Kiska přitom zdůraznil, že nikdy nebude žádat o milost.

„Chci k tomu stručně a jasně říci: Nemám proč žádat o milost, nebudu žádat o milost. Ani dnes, ani zítra. Nikdy," řekl Kiska, jehož mandát končí v červnu tohoto roku.

Šefčovičovi zároveň doporučil, aby více myslel na „pověst úspěšného kariérního diplomata, pokud neuspěje v prezidentských volbách".

Je Kiska domluvený s Čaputovou?

Šefčovič včera na briefingu naznačil, že by jeho protikandidátka na prezidentský post, místopředsedkyně strany Progresivní Slovensko Zuzana Čaputová, mohla být s Kiskou nějak domluvena. Prezident jí totiž vyjádřil svou podporu ve volbách. Čaputová poté měla několikrát prohlásit, že nevylučuje, že by Kiskovi udělila milost v případě, že by byl odsouzen v kauze KTAG.

Portál píše, že poprvé tak učinila v rozhovoru pro deník SME a poté to zopakovala také na diskuzním fóru Hospodářských novin HNClub.

Šefčovič: „Co se děje?"

Čaputová na HNClubu na otázku ohledně případné milosti pro Kisku odpověděla, že jde o hypotetickou rovinu a že by k takové žádosti přistupovala jako k žádosti jakéhokoliv jiného občana. „To, že by v té době byl již bývalým politikem, by nebylo diskvalifikující ani preferující kritérium," uvedla.

„Co se děje? Jde o nějakou politickou podporu, že já tě podpořím ve volbách a ty mi udělíš milost?" prohlásil Šefčovič a zdůraznil, že on by ve funkci prezidenta žádnému politikovi milost neudělil.

Čaputová v reakci na obvinění Šefčoviče uvedla, že pokud by byl Kiska odsouzen a požádal by o milost, pak by k případu přistupovala spravedlivě.

„Právě proto, že rovnost před zákonem a vymahatelnost spravedlnosti pro každého občana je hlavním tématem mé kampaně," dodala Čaputová.