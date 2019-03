Šefčovič promluvil o hlavním problému Slovenské republiky

Maroš Šefčovič, který je místopředsedou Evropské komise, tvrdí, že do voleb vstoupil jako nezávislý kandidát, i když jej podporovala strana Směr-SD slovenského expremiéra Roberta Fica. Portálu prozradil, že pokud by byl zvolen, pak by se chtěl ve svém úřadu zaměřit na hledání celospolečenského smíru. Za největší problém na Slovensku totiž považuje politické napětí.

Situaci na Slovensku zná dobře

Šefčovič poukazuje na to, že situaci na Slovensku zná velmi dobře. „Celý svůj život jsem pracoval pro Slovenskou republiku, a i když jsem působil v Evropské komisi, každý problém, který jsem měl na starosti, se vždy dotýkal i Slovenska,“ uvedl.

© AP Photo / Ronald Zak Šefčovič znechutil Kisku. Přebírá prý manýry strany, která mu platí prezidentskou kampaň

Kandidát tak nesouhlasí se slovy své soupeřky Zuzany Čaputové , která se domnívá, že skutečnost, že byl Šefčovič téměř deset let eurokomisařem, je spíše jeho slabinou. Šefčovič si tedy myslí, že zná nejen velké evropské problémy, ale také problémy Slovenska. A co považuje za ten největší problém?

„Je to politické napětí, které v naší zemi máme. Během kampaně jsem Slovensko objel už dvakrát a na každém setkání se Slováky, se Slovenkami jsem slyšel jedno takové velmi silné poselství: „Pane Šefčoviči, když se vám podaří zvítězit v tomto prezidentském souboji, pomozte nám na Slovensku, aby se situace uklidnila. Prosazujte celospolečenský smír, abychom hledali zase cestu k sobě.“ To je pro mě ta nejdůležitější priorita,“ prohlásil.

Politik dále v rozhovoru prozradil, jakým způsobem by chtěl Slováky sjednotit. Kam by tedy směřovaly jeho první kroky poté, co by byl zvolen?

„Hned po zvolení bych požádal o speciální vystoupení v Národní radě Slovenské republiky a pozval bych k diskusi relevantní předsedy politických stran na Slovensku. Obrátil bych se i na všechna klíčová média, abychom se spolu začali bavit o tom, jak přinést opět na Slovensko pokoj a pracovat na celospolenčenském smíru,“ vysvětlil své plány.

Následně by se dle svých slov zaměřil na to, co slovenské občany nejvíce trápí – tedy na silnější sociální politiku , jasnější průmyslovou politiku, oživení vodního hospodářství a modernizaci země.

Šefčovič jako nezávislý kandidát s podporou Směru-SD

„Kandiduji jako nezávislý kandidát a mým úkolem je, abych, pokud dostanu důvěru od lidí, byl skutečně nadstranickým prezidentem. Myslím, že v porovnání s jinými kandidáty to mám o mnoho jednodušší, protože na rozdíl od nich – i když si jejich podpory velmi vážím – jsem musel jednoznačně dokazovat svou nezávislost,“ prohlásil Šefčovič.

Portál přitom poukazuje na to, že jej podpořila vládní strana Směr-SD, která mu poskytla i finanční příspěvek na kampaň. Sám Šefčovič pak uvedl, že od strany obdržel celkem 100 000 eur.

„(100 tisíc euro, pozn. red.) je povolený a zákonem stanovený limit, který může třetí strana svému kandidátovi poskytnout. Myslím si, že je to stejná situace, jako u většiny kandidátů,“ prohlásil.

Za kampaň by nechtěl utratit více, než je limit (500 000 eur). Prozradil, že nyní ze své kapsy vynaložil již 130 tisíc eur, přičemž je vše zaevidováno na transparentním účtu.

V této souvislosti také uvedl, že s Robertem Ficem má velmi korektní a přátelský vztah.

„S Robertem Ficem jsem se poprvé setkal, když jsem byl velvyslancem v Izraeli a on tuto zem navštívil jako nezávislý poslanec. Potom jsme se setkali, už když jsem byl velvyslancem v Evropské unii v Bruselu, on byl novým premiérem a prošli jsme spolu cestu nejsložitějších let evropské integrace. Pracovali jsme spolu na vstupu do Schengenu, pracovali jsme spolu na vstupu do eurozóny a bojovali jsme spolu také o miliardy eur v evropském rozpočtu pro Slovensko,“ cituje portál jeho slova.

Členství v komunistické straně a vražda Kuciaka

© AP Photo / TASR/Pavol Zachar Bývalý slovenský policejní prezident odhalil detaily lustrace Kuciaka

Šefčovič se dotkl také vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Pár byl zavražděn loni na začátku roku a dosud se neví, kdo za vraždou doopravdy stojí.

„Vražda mnou mimořádně otřásla, a to hlavně proto, že mám dvě dcery přesně ve věku obětí. Velmi dobře si uvědomuji, že vražda novináře v demokratické společnosti je absolutně neomluvitelná a neakceptovatelná.“

Podle něj byl do vyšetřování zapojen i Europol a Eurojust, a tak by měla být co nejdříve známa jména vrahů i objednavatelů. Poté by měl být všem pachatelům udělen odpovídající trest.

V rozhovoru zaznělo i to, že byl do roku 1989 členem Komunistické strany Československa. To však politik uvedl na pravou míru.

„V roce 1989 jsem byl kandidátem na člena Komunistické strany Československa, měli mě do strany přijmout. Ale členskou legitimaci jsem nikdy nedostal, protože to přerušil listopad 1989, který jsem samozřejmě velmi přivítal a který jsem prožíval se studenty, protože jsem byl ještě také student, na ulicích v Praze, ale také i v Bratislavě.“