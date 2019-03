SR se doslova rozpadá před očima. Kotleba chce vyjednat bilaterální smlouvy s ostatními

Lídr ĽSNS a poslanec Národní rady SR Marian Kotleba poskytl portálu teraz.sk zajímavý rozhovor. Jedním z hlavních témat diskuze byly samozřejmě prezidentské volby a Kotlebova kandidatura. Politik zejména uvedl, proč se rozhodl kandidovat a co by chtěl na Slovensku změnit v případě, že by byl zvolen.

Motivace kandidovat na post prezidenta

Portál v první řadě zajímalo to, proč se Kotleba vůbec rozhodl kandidovat na post prezidenta Slovenské republiky. Politik odpověděl jednoznačně:

„Mou hlavní motivací bylo dát vlastenecky cítícím občanům konečně možnost volit z přesvědčení, nikoli jen zas a znovu menší zlo. Dvacet pět let volíme menší zlo a vidíme, že se nám Slovenská republika doslova rozpadá před očima. Svou kandidaturou jsem chtěl dát všem vlastencům, vyznavačům křesťanských hodnot a cyrilo-metodějské tradice možnost jít volit srdcem.“

Dále se Kotleba vyjádřil také k tomu, co si obecně myslí o postu prezidenta. V rozhovoru představil i to, jaké úlohy hlavy státu považuje za nejdůležitější.

„Za nejvýznamnější kompetenci považuji to, že je prezident hlavním velitelem Ozbrojených sil SR. Za nejdůležitější roli prezidenta považuji jeho povinnost vyjadřovat se a využívat váhu své funkce k tomu, aby „tlačil“ na vládu a parlament při řešení zásadních problémů ve společnosti.“

K dané otázce ještě dodal, že kompetence prezidenta považuje za víceméně vyrovnané. Právě díky nim totiž může být hlava státu aktivním prvkem v systému politických brzd a protiváh. Jedinou věc, kterou by politik změnil, je posílení kompetence navrátit zákon do Národní rady SR.

Kotleba jako prezident – o co bude usilovat?

Kotleba má už nyní jasno v tom, co by chtěl jako potenciální prezident Slovenska změnit a učinit.

„Bude pro mě obrovským naplněním prezidentského mandátu, pokud by se mi jakožto prezidentovi republiky podařilo vyjednat takové bilaterální smlouvy s ostatními slovanskými státy, které by byly důkazem toho, že slovanská vzájemnost není jen prázdnou myšlenkou, ale skutečnou a aktuální hodnotou,“ prohlásil.

Přitom poukázal na to, že by chtěl udržovat silný a osobní kontakt s občany. Podle jeho slov o tom svědčí už i skutečnost, že je jeho kampaň velmi kontaktní.

Kupčení s hlasy a důvěrou lidí

Lídr ĽSNS neopomněl ani to, že nedávno z voleb odstoupil jeden z kandidátů. Jednalo se o Roberta Mistríka, který odstoupil ve prospěch uchazečky Zuzany Čaputové. Kotlebovi se však tento krok nelíbí a okomentoval ho vcelku kriticky.

„To, že se liberál Mistrík vzdal kandidatury ve prospěch otevřené zastánkyně genderové ideologie Čaputové, vnímám jako jasný důkaz, že oba dva šli do prezidentských voleb s úmyslem kupčit s hlasy a důvěrou lidí.“

Kotlebovi navíc přijde podivné, že by Mistrík utratil za kampaň statisíce eur a pak najednou odstoupil ve prospěch někoho jiného. Podle něj je tak možné, že by za tím mohla být nějaká zajímavá nabídka či jiná motivace. On sám by se tak prý nikdy nezachoval.

„Já na rozdíl od pana Mistríka nemíním hazardovat nebo kupčit s důvěrou mých přátel, voličů a sympatizantů. Velice si vážím všech, kteří se podepsali pod petici za mou kandidaturu, stejně jako si vážím těch, kteří mi pomáhají ve volební kampani. To všechno jsou lidé, vůči kterým cítím obrovskou zodpovědnost a udělám vše pro to, abych je nezklamal. Proto se určitě ve volebním boji vzdávat nebudu. Nikdo nechce následovat velitele, který přikazuje složit zbraně,“ prohlásil závěrem politik.