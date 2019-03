Velvyslanec RF byl předvolán na Ministerstvo zahraničních věcí SR

„Dnes jsem byl pozván na Ministerstvo zahraničních věcí SR. Politický ředitel oddělení, Marián Jakubócy, reagoval na náš nedávný komentář. Před několika dny jsme reakci odeslali na ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s publikací článku v novinách SME o příspěvku slovenského zástupce ministra obrany Roberta Ondrejscáka. Ten se ve svém článku dopustil lživého prohlášení o obsahu ruských strategických dokumentů, podle čehož se v nich mělo hovořit o tom, že Západ, NATO a EU jsou nepřátelé Ruska," prohlásil Fedotov.

Velvyslanectví Ruské federace tak v reakci na to požádalo Ministerstvo zahraničních věcí SR o vysvětlení. Zajímalo ho především to, do jaké míry je toto prohlášení oficiální pozicí Ministerstva zahraničních věcí SR a slovenské vlády.

Portál Ta3.com citoval slova generálního ředitele politické sekce MZV SR, Mariána Jakubócyho. Ten uvedl, že Ondrejcsák neprezentoval postoje a stanoviska oficiální vlády Slovenska.

„V tomto kontextu připomněl, že z pohledu ochrany bezpečnostních zájmů SR je porušení základních principů mezinárodního práva přičleněním části území Ukrajiny k Ruské federaci, na základě nelegitimního a nelegálního referenda na Krymu a v Sevastopolu, velmi znepokojující," uvedlo tiskové oddělení slovenského ministerstva zahraničních věcí.

Jakubócy také oznámil, „že je nepřípustné, aby velvyslanectví veřejně komentovalo a hodnotilo představitele přijímající země, v tomto případě státního tajemníka Ministerstva obrany SR".

Podle ruského velvyslance mohou existovat jisté rozdíly v názorech, zejména pak ohledně Krymu, bezpečnostních otázek a řady dalších otázek. Nicméně prohlásil, že když se tvrdí, že jsou v ruských dokumentech obsažena výše uvedená ustanovení, pak je „tvrdá reakce z dané strany zcela přirozená".