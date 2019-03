Prezidentský kandidát Krajniak: Nemůžeme s Ruskem válčit, nové sankce neschvaluju

Místopředseda slovenského opozičního hnutí SME RODINA Milan Krajniak promluvil o svém vidění vztahů s Ruskem. Uvedl, že jako prezident by se sice nepokoušel rušit dosavadní sankce proti Rusku, aby nelámal evropskou jednotu, nové sankce ale neschvaluje.

„Nebyl bych rozbíječem Evropské unie. Kdyby se o (nových sankcích, pozn. red.) hlasovalo a vytvářely by se nové sankce, pravděpodobně bych je nepodpořil. Ekonomické sankce jsou podle mě nesmysl, škodí střední Evropě,“ řekl v rozhovoru Krajniak.

Pozastavil se nad tím, že mezi sankcemi EU chybí energetika, a to konkrétně plynovod Severní proud 2, proti kterému Krajniak vystupuje. Podle něj za to mohou v první řadě zájmy Německa. „V jiných otázkách, například strojírenská výroba a vývoz do Ruska, tam sankce platí, což je podle mě nefér,“ poznamenal.

Přestože Rusko není významným obchodním partnerem pro Slovensko, chce bojovat o každé pracovní místo, které může v důsledku sankcí zaniknout. Podpořil by ale individuální sankce proti konkrétním lidem, kteří jsou zodpovědní za eskalaci konfliktu na Ukrajině.

„Pokud někdo něco vyvedl na Donbase nebo na Krymu, tak mu Evropská unie zakáže vstup na své území, to je legitimní. Ale ekonomické sankce jsou nesmysl,“ podotkl kandidát.

Podle něj je ale nepravděpodobné, že by se Rusko pokusilo získat na Ukrajině další území a vytvořit si koridor na Krym. Připojení Krymu však považuje za anexi, kterou odmítá přijmout. Přitom zdůraznil, že si Slovensko nemůže dovolit válku s Ruskem, i v případě, že by se Moskva skutečně rozhodla poslat na Ukrajinu armádu.

„Pokud nesouhlasíme s odtržením Kosova od Srbska, tak nemůžeme souhlasit ani s Krymem. Je nepřípustné odtrhnout část území státu bez dohody s příslušným státem,“ uvedl Krajniak. „Myslím si, že nemůžeme riskovat válku s Ruskem. Pokud se ptáte na to, zda by Slovensko mělo vojensky zasáhnout, tak ne,“ zdůraznil.

První kolo prezidentských voleb na Slovensku se bude konat 16. března.