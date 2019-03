Arcibiskup označil podporu ultraliberálních politiků za těžký hřích. Čaputová zareagovala

„Bohužel musím říci, že i kněží se někdy přidávají k těmto ultraliberálním názorům. Vystoupit v televizi a propagovat kandidátku za tak ultraliberální stranu za prezidentku, je těžkým hříchem,“ sdělil arcibiskup věřícím.

Přitom zdůraznil, že je to cesta do slepé uličky, píše portál.

Poselství, které nespojuje

„Moje reakce na slova trnavského arcibiskupa Jána Oroscha je stejná, jako i na jiná podobná vyjádření politiků,“ prohlásila Čaputová. Podle svých slov tak vyjádření arcibiskupa vnímá jako poselství, které nespojuje, nýbrž rozděluje.

„Nechci k tomu přispívat, a proto chci spíše promluvit k lidem, aby se nenechali rozdělovat. Aroganci moci se dosud dařilo jen proto, že byli slušní lidé rozdrobeni,“ řekla prezidentská kandidátka za hnutí Progresivní Slovensko.

Zuzana Čaputová dále uvedla, že chce, aby lidé zůstali jednotní a nenechali se konflikty rozdělovat.

„Stojíme před výzvou nespravedlnosti. A k tomu je zapotřebí společenský konsensus přesahující názorové rozdíly. Chci oslovit všechny – Slováky, Maďary, Rusíny, Romy, liberály, konzervativce, věřící i nevěřící,“ dodala.

Kritika katolických politiků

Arcibiskup se ve svém kázání dotkl také kandidáta Františka Mikloška. Uvedl, že na stranu „ultraliberálních názorů se postavili i církevní hodnostáři či katoličtí politici“.

„Teď jsem sledoval diskusi a jako příklad mohu uvést křesťana katolíka, kterého znám již 45 let. A on řekne, že když dva muži cítí lásku jeden k druhému, mají se rádi a společně založí nějaké společenství, pak to není hřích. Jak tohle může křesťanský katolický politik, který prošel disentem a všem možným, říct? A najednou vysloví tohle,“ prohlásil Orosch.