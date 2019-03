„Nejhorší zážitek byl s rasistou“. Ind promluvil o svém životu na Slovensku

Shrey Kadam pocházející se západní Indie na Slovensku podniká v oblasti gastronomie a má restauraci MumBhai Express. „Starám se o to, aby se k lidem dostalo kvalitní indické pouliční jídlo bez umělých přísad a barviv,“ říká Shrey.

Kadam se podělil o své dojmy ohledně sektoru služeb na Slovensku. Podle jeho názoru je to jeden z jeho nejnepříjemnějších zážitků. „Bylo to velmi frustrující. Skoro všude jsem se setkával s tím, jak si neváží zákazníka, ať už to bylo v restauraci nebo na úřadě.“

Nejvíce nepříjemným zážitkem však bylo setkání s rasismem. „Nejhorší zážitek byl s rasistou, který, mírně řečeno, neměl pro mě hezké slovo… Navzdor tomu, že ani neznal mé jméno, ani mě vůbec neznal, nenáviděl mě z dálky jen kvůli barvě mé pleti.“

Kadam také popsal, jak vidí Slováky. „Někdy jsem měl pocit, že ještě stále mnoho lidí žije v minulosti, kdy museli dělat to, co jim bylo řečeno, bez ohledu na to, jaký měli názor. Možná to bylo postkomunistickým efektem a možná stavem politiky. Jsou však frustrováni.“

© AFP 2018 / Philippe Huguen Zkrachovala slovenská firma kvůli cizím technologiím? Stát zřejmě přijde o 14 milionů eur

Vzápětí však dodává, že v průběhu let, kdy tady žije, si všiml proměny k lepšímu. „Je citelné, že lidé už umí protestovat, když zjistí, že tu něco nefunguje. Ať už se to týká korupce v politice nebo nenávisti a extremismu. Většinu mých přátel tvoří právě Slováci a patří mezi ty nejmilejší, koho jsem v životě měl, a to je znám jen pár let.

Slovenská kultura ho upoutala zejména na východě, a to na vesnicích, kde jsou podle něj oslavy tradičnější, rodinnější. „Líbily se mi hlavně babičky, které se oblékají do tradičních krojů a zpívají lidové písně,“ řekl.

„Slovensko je unikátní v tom, že i jako malá země může mít velmi velké bohatství, ať už přírodní či kulturní. A že i na malém území jsou cítit rozdíly mezi východem a západem, to se však týká v podstatě všech regionů. Tato různorodost je zajímavá,“ říká Kadam.