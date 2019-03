Hrůza! Nedržíme spolu krok! Kiska podrobil kritice slovenské odmítnutí investic z USA

S takovou informací přišel informační server teraz.sk.

„Pro mě je nepochopitelné, pokud náš spojenec nabízí finanční pomoc a my ji odmítáme. Samozřejmě je na vyjednávací schopnosti ministerstva obrany, za jakých podmínek a co všechno musí smlouva obsahovat,“ konstatoval Kiska s tím, že Slovensko má dlouhodobě obrovský investiční dluh z pohledu investic do armády, ať už je to technika, budovy nebo letiště.

Kisku zároveň mrzí, že představitelé vlády a premiér v Evropě a ve světě hovoří o důležitosti slovenského členství v EU a NATO, ale pak vyjadřují názory, jako by členství v NATO omezovalo slovenskou suverenitu.

Prezident země také varoval před zpochybňováním hrozeb z nelegálního či agresivního řízení Ruska.

„Musíme si uvědomit, že každé takové zpochybňování oslabuje a podkopává bezpečnost našich občanů. A narušuje jednotu, která je pro Alianci a naši kolektivní obranu absolutně klíčová,“ podotkl Kiska.

Resort obrany v pondělí informoval, že se nebude dále účastnit jednání o finanční pomoci v rámci Dohody o obranné spolupráci se Spojenými státy americkými. Její přijetí by podle resortu ohrozilo suverenitu Slovenska. Ministerstvo argumentuje také tím, že nabídka USA nereflektovala operační požadavky Ozbrojených sil SR. Rozhodnutí překvapilo i resort diplomacie, který napsal, že s ním MO SR své rozhodnutí nekonzultovalo.