Proč mají vše na starosti Merkelová a Macron? Šefčovič se chce připojit k jednání o Rusku

Slovenský portál Teraz.sk publikoval velký rozhovor s prezidentským kandidátem Marošem Šefčovičem, jenž prohlásil, že by si přál vidět větší zapojení Slovenská a střední Evropy do jednání s Ruskem a Ukrajinou. To mají dnes na starosti pouze německá kancléřka a francouzský prezident. Také řekl, že by podpořil zbrojní průmysl a zahraniční mise slovenské armády.