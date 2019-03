Američtí vojáci na Slovensku? Danko odhalil obsah americké dohody o financování

Danko přednesl proslov, v němž vysvětlil svůj postoj vůči dohodě mezi USA a SR, podle které mohla republika dostat peníze od USA na rekonstrukci vojenských letišť v Kuchyni a na Sliači.

Ministerstvo obrany však dohodu odmítlo. Později se dozvědělo, že MZV Slovenska je nespokojeno s takovým rozhodnutím.

Danko: SNS skončí v koalici, pokud Slovensko přijme americké peníze na modernizaci letišť

Co se týče dohody, podle Danka nešlo o peníze, ale hlavně o rozmístění amerických jednotek na území státu. „Předmětem smlouvy není finanční pomoc USA. Hlavní smlouva je postavena tak, že jde o dohodu o obraně mezi USA a Slovenskem. Bez této hlavní smlouvy nelze ani snít o těchto finančních zdrojích. A v té hlavní dohodě je umožněna přítomnost amerických ozbrojených sil,“ prohlásil předseda SNS.

Danko také řekl, že žádný jiný členský stát Evropské unie nemá podobnou dvoustrannou smlouvu. Později však připustil, že Polsko již takovou dohodu se Spojenými státy má.

„Nejprve je třeba si zodpovědět otázku, zda Slovensko chce mít zvláštní smlouvu sice s členským státem NATO, ale smlouvu, jakou nemá s nikým jiným,“ konstatoval.

Danko se obrátil na Pellegriniho, aby slovenský premiér přednesl tuto otázku na mezinárodní úrovni. „Ústavní činitelé by měli dělat vše proto, abychom tuto problematiku vysvětlili a zaujali jasný postoj. Měli by si ji nastudovat i ministři. A pokud ne, tak raději by měli mlčet. To říkám zejména na margo ministra hospodářství Petra Žigu (Směr-SD),“ řekl předseda SNS.