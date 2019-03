Synovec Harabina kandiduje do Evropského parlamentu: EU proti RF rozpoutala obchodní válku

„Stále posloucháme o nějakých sankcích, ale vypadá to tak, že Evropská unie rozpoutala proti Ruské federaci obchodní válku. Je všeobecně známo, že tato obchodní válka evidentně poškozuje naší ekonomiku a nic neřeší. A navíc státy, která na nás vyvíjí nátlak, abychom tento konflikt stupňovali, sami vesele obchodují s Ruskou federací. Jak tato obchodní válka působí na běžné lidi, ukážu alespoň na jednom příkladu. Nedaleko Gelnice byl před sankcemi podepsaný velmi perspektivní kontrakt na výrobu komponentů pro vagóny pro Ruskou federaci. Mělo vzniknout několik stovek slušně placených pracovních míst. Po zavedení sankcí to padlo a pro daný mikroregion to byla těžká rána, protože je tam velmi těžké najít slušnou práci. Takto postižených oblastí je v rámci Slovenska i celé EU hodně. Například i naše automobilka KIA tam vyvážela slušnou část své produkce. Jsem jednoznačně za okamžité zrušení těchto sankcí,“ uvedl Harabina na otázku, co si myslí o protiruských sankcích.

Slavomír Harabina v rozhovoru také uvedl, že v Bruselu chce prosazovat, aby EU byla společenstvím suverénních národů. Evropská unie podle něj má sloužit nám, nikoliv my jí. EU podle politika má mít vyvážené hospodářské i diplomatické vztahy na všechny světové státy. Harabina si přeje, aby si Evropa zachovala svoji kulturu. Tohle všechno si neumí představit bez podpory tradiční rodiny.

Kandidát do Evropského parlamentu Slavomír Harabina v rozhovoru také promluvil o Šefčoviči, Lajčákovi a o tom, jestli se radí se svým strýcem Štefanem Harabinem.