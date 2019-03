Snaží se Česko ovlivnit volby na Slovensku? Vypadá to tak!

Slovenské prezidentské volby jsou vystaveny ovlivňování ze zahraničí! Myslíte, že jsme začali opisovat z liberálních médií? Ale co vás nemá. Volby slovenského prezidenta jsou vystaveny ovlivňování ze zahraničí, ale právě těmi, kteří nejčastěji z takového jednání obviňují vždy a všude Rusko. Ano, vypadá to tak, že do hlasování v sousední zemi chtějí zasáhnout české osobnosti z liberálního tábora.

V neděli 16. března se na Slovensku uskuteční první kolo prezidentských voleb. Aktuální prezident Andrej Kiska hodil ručník do ringu a odmítl podruhé bojovat o Grasalkovičův palác. Demokratický střet o prezidentské sídlo a funkci nejvyššího slovenského ústavního činitele svede 13 kandidátů. Volební průzkumy favorizují dvě osoby: místopředsedu Evropské komise a komisaře pro energetickou unii Maroše Šefčoviče a občanskou aktivistku Zuzanu Čaputovou

Bližší košile než kabát. Toto přísloví se ideálně hodí na české osobnosti z liberálního tábora, nebo chcete-li na pražskou kavárnu. Ačkoli by se to nemělo, tak bez skrupulí a veřejně podporují aktivistku Čaputovou ve snaze usednout v úřadu slovenského prezidenta.

Proč si to dovolujeme tvrdit? Je tu hned několik důkazů. Paní Čaputová dostává velký prostor v českých médiích. Česká televize o ní natáčí reportáže s kladným vyzněním. Slovenská kandidátka byla hostem Show Jana Krause. Poklony jí skládají někteří čeští politici. Karel Schwarzenberg natočil z nemocnice video na podporu Čaputové. Kněz Tomáš Halík nazval aktivistku naději pro celý region a slíbil, že se za ní bude modlit. A tak dále. Seznam podporovatelů Čaputové není zrovna krátký.

Je jednání českých osobností férové? Na to se Sputnik zeptal Jany Volfové, předsedkyně strany Česká Suverenita a dříve vlivné poslankyně ČSSD. Zkušená politička, která dokonale zná všechny zákulisní praktiky, si servítky nebere a tvrdě tepe do pražské kavárny.

„Doufám, že podpora paní Čaputové právě těmito osobnostmi je pro ni polibkem smrti ve volbách. Slováci stejně jako my umí číst mezi řádky a znají názory uvedených Sorosovských celebrit. Takže budou vědět, že by je paní Čaputová vedla do pekla, rozuměj do Bruselu,“ tvrdě konstatuje česká politička.

Podle jejího mínění v chování českých osobností podporujících Čaputovou není nic schizofrenního. Takový postoj je pro ně typický. „Pražská kavárna dělá vždy to, co u jiných odsuzuje, když se jí to hodí. Samozřejmě se tak snaží ovlivnit slovenské volby. Chci věřit, že Slováci mají dost rozumu na to, aby to pochopili a nedali se obalamutit,“ říká Volfová.

Nabízí se otázka, není to ze strany českých osobností kompenzace za neúspěch jejich kandidáta na Pražský hrad? Když se podíváme na seznam českých stoupenců Čaputové, tak stoprocentně kopíruje seznam protizemanovských agitátorů. V případě pana Schwarzenberga dokonce přímých soupeřů.

„Pražské osobnosti se dodnes nesmířily s porážkou v prezidentských volbách. Oni, kteří se tak často ohánějí demokracií, si neuvědomují, že my, podle nich lůza, jsme vždy respektovali zvoleného prezidenta, i když jsme s jeho názory ne vždy souhlasili. Takže zůstaly na barikádách a podporují každého, kdo by splnil jejich touhu vymazat tu prohru, kterou utrpěly,“ říká předsedkyně České Suverenity.

A co kdyby se situace otočila? Akceptovaly by snad stejné české osobnosti, kdyby v Polsku nebo v jiné zahraniční zemi otevřeně vychvalovali během českých voleb jednoho z favoritů hlasování? Známá politička je přesvědčena, že by jako první řvali o nespravedlivém zasahování do českých záležitostí.

„Samozřejmě, že by to naši pravdoláskaři neakceptovali. A strašně by křičeli o nedemokratičnosti. Jejich největším problémem je to, že jsou přesvědčeni, že oni jsou nositelé věčné pravdy. Ostatně už jednou to tu bylo, také jsme tu měli nadlidi, co měli jediní pravdu. Občas si říkám, že z těchto pravdoláskařů a jejich přístupů k vynucení vlastní pravdy by měl Hitler radost,“ tvrdě říká Volfová.

