Harabin: Liberální média zatajují, že eurobyrokrati chtějí znovu nastartovat obří migraci

Hned v úvodu svého příspěvku Harabin prohlašuje, že to, co se v tyto dny děje, překračuje všechny meze. Zároveň poukazuje na to, že byla jeho slova o migrantech pravdivá.

„Ve středu byl v europarlamentu na návrh Evropské komise, jejímž místopředsedou je Maroš Šefčovič, schválen vznik fondu pro azyl a migraci v závratné hodnotě 10 miliard eur! Jednoduše řečeno, EK a EP chtějí z našich peněz podporovat chuť lidí z Afriky a jiných částí světa migrovat do Evropy, a to místo toho, abychom se migraci všemi silami bránili,“ píše v příspěvku.

Jak dále kandidát uvádí, daný fond má posilovat a rozvíjet politiky v oblasti legální migrace na evropské úrovni a úrovni členských států v souladu s jejich ekonomickými a sociálními potřebami. Stejně tak má prý zajistit solidaritu a „spravedlivé rozdělení zodpovědnosti“ mezi členské státy EU, a to zejména ve vztahu k těm státům, které jsou nejvíce postiženy migračními výzvami.

„V překladu návrh nejen, že podporuje legální migraci, ale také počítá i se solidárním přerozdělením zodpovědnosti za migranty. Tedy, s opětovným návratem dosud zmrazených, jak nepravdivě tvrdí pan Šefčovič, již mrtvých povinných kvót!“ dodal k věci Harabin.

Podle něj se v již schváleném návrhu také uvádí, že má dojít i ke zvětšení úlohy mimovládních organizací. Konkrétně by se tyto „mimovládky“ měly smysluplným způsobem podílet na přípravě, implementaci, monitorování a hodnocení programů.

„Rozuměj, aby mohly (mimovládky, pozn. red.) i nadále podporovat zběsilou migraci do Evropy! A návrh dokonce zmiňuje i novou Agenturu EU pro azyl,“ stojí v jeho postu.

Harabin se domnívá, že by vznik takové instituce byl hrubým zasahováním do výlučných kompetencí států, neboť kompetence v oblasti azylové politiky spadají pod výlučnou pravomoc členských států. Podle něj je tedy to, zač hlasoval europarlament, vskutku neuvěřitelné. Přitom nezapomněl zdůraznit, že za tento návrh hlasovali i někteří slovenští europoslanci.

„Eurobyrokrati jdou opět proti vůli lidí a my musíme udělat všechno proto, abychom Slovensko zachránili. I proto bude velmi důležité, kdo se stane prezidentem Slovenské republiky. Slovensko potřebuje silného prezidenta s jasnou vizí pro Slovensko, nikoliv sluníčkářku či eurobyrokrata. Mou vizí je zachovat Slovensko slovenské, s jeho zvyky a tradičními křesťanskými hodnotami, s jeho identitou,“ apeluje kandidát na lidi.

Závěrem požádal uživatele dané sociální sítě, aby jeho příspěvek sdíleli a šířili tyto informace dál. Podle jeho názoru totiž lidé musí být o takových krocích informováni.

„Přijďte 16. března k volbám. Musíme zachránit Slovensko! Když spojíme všechny síly, budeme úspěšní,“ vyzývá závěrem Harabin.