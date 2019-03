Lajčák proti Dankovi: ohrožujete bezpečnost Slovenska

Danko se ostře ohradil proti vyjednávání dohody se Spojenými státy o financování modernizace letišť. V minulosti mimo jiné tvrdil, že dohoda bude předpokládat rozmístění amerických vojsk na slovenském území. Dále se domnívá, že dohoda může poškodit jednotu Evropské unie. Svůj negativní postoj zopakoval i ve čtvrtečním vysílání TA3.

„S politováním se dívám na to, jak ministerstvo zahraničí znovu uvádí v omyl občany. Pokud by ministerstvo zveřejnilo dosavadní dohody a návrhy smluv, ukázala by se pravda. Budu nadále trvat na tom, že tato dvoustranná dohoda je pro Slovensko nepřijatelná,“ uvedl Danko.

Proti těmto slovům se ostře ohradilo slovenské ministerstvo zahraničí, v jehož čele stojí Miroslav Lajčák (Smer-SD).

„Spolupráce s USA není v rozporu se zájmy a jednotou EU. Stejné nebo podobné dohody s USA mají uzavřeny téměř všechny země NATO, z toho 20 je rovněž členskými státy EU,“ cituje ministerstvo zahraničí portál Aktuality.sk.

Podle rezortu diplomacie smlouva nepředpokládá rozmístění amerických sil v zemi. O přítomnosti cizích vojsk může rozhodnout pouze vláda a parlament, připomíná ministerstvo.

Dále na ministerstvu uvedli, že nemohou zveřejnit smlouvu s USA, neboť ještě neexistuje.

„Připomínáme, že MZVEZ SR tato jednání neiniciovalo, ale bylo osloveno právě Ministerstvem obrany SR (které vede Peter Gajdoš ze SNS, pozn. red.), aby vedlo vyjednávání o této dohodě jménem vlády za účasti několika rezortů,“ reaguje ministerstvo na Dankova slova.

Dále obvinilo předsedu Národní rady z toho, že se pokouší změnit geopolitickou orientaci Slovenska.

„Takové pokusy ohrožují bezpečnost a prosperitu Slovenska a jeho občany,“ tvrdí rezort diplomacie.