Slováci odstartovali volbu prezidenta. Bude jím opět muž nebo se funkce poprvé ujme žena?

Očekává se, že v prvním kole voliči rozhodnou o dvou hlavních finalistech. Vítězství v prvním kole voleb tak není moc pravděpodobné, a proto by se případné druhé kolo mělo konat za čtrnáct dnů.

A jak už to tak bývá, před volbami bylo realizováno nespočet průzkumů. Z jejich výsledků vyplynulo, a souhlasí s tím i mnozí politologové, že největší šance na úspěch má v prvním kole voleb právnička Zuzana Čaputová . Počet jejích potenciálních voličů vzrostl poté, co odstoupil kandidát Robert Mistrík . Tito dva kandidáti totiž oslovovali podobnou škálu voličů.

„Čaputová má téměř stoprocentní šance, že se dostane do druhého kola,“ cituje portál novinky.cz slova politologa Grigorije Mesežnikova.

Podle něj se kandidátka za stranu Progresivní Slovensko ve své kampani nedopustila chyby a oslovila velké množství lidí. Mesežnikov dále zastává názor, že o druhé místo by mohli zabojovat Maroš Šefčovič a Štefan Harabin.

„Podle mě to Šefčovič dá. Harabin by měl šance v případě, pokud by z voleb odstoupil Marian Kotleba, a to se nestalo,“ dodal politolog.

Šefčovič má velkou podporu v nejsilnější vládní straně Směr-SD. I přesto se však vydával za konzervativního a křesťanského politika, píše portál. Podle Mesežnikova za tím byla snaha oslovit voliče Harabina.

Pokud jde o Harabina , v jeho prospěch hraje zejména skutečnost, že se prezentuje jako „domácí“ politik, a to právě v porovnání s eurokomisařem Šefčovičem.

Zeman o volbách na Slovensku

K volbám na Slovensku se nedávno vyjádřil také český prezident Miloš Zeman. Ten v rozhovoru pro Parlamentní listy prozradil, kdo se mu z kandidátů názorově zamlouvá.

„Zamlouvá se mně každý, kdo se zabýval politikou, protože politika je řemeslo, které se člověk má naučit. A buď ho umí, nebo neumí. Ten, kdo se politikou nikdy nezabýval, se mně nemůže zamlouvat, pokud zastávám tento názor,“ prozradil.

Z pohledu Zemana jsou takovými kandidáty například Maroš Šefčovič, který má zkušenosti z Evropské unie, či Štefan Harabin, který působil v Nejvyšším soudu a na ministerstvu spravedlnosti. Nezapomněl zmínit ani hvězdu předvolebních průzkumů Zuzanu Čaputovou.

„Pokud jde o kandidátku, která má podle průzkumů největší preference, pak já pouze konstatuji, a může to být i můj nedostatek informací, že o jejích zkušenostech nic nevím,“ dodal Zeman.

Nechme se tedy překvapit, jak dnešní první kolo voleb na Slovensku dopadne.

Prezidentské volby na Slovensku

Prezidenta Slovenské republiky lidé volí ve dvoukolovém hlasování na funkční období pěti let. K tomu, aby byl prezident zvolen již v prvním kole, by musel jeden z kandidátů získat nadpoloviční většinu platných hlasů voličů. Pokud se tak nestane, proběhne druhé kolo voleb. To je naplánováno na 30. března.

V abecedním pořadí o post prezidenta usilují kandidáti Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.

Slovensko mělo doposud celkem čtyři prezidenty. Prvním z nich byl Michal Kováč, kterého volil parlament. Poprvé si občané SR přímo zvolili svého prezidenta v roce 1999 a stal se jím Rudolf Schuster. Po něm dvakrát v čele státu stanul Ivan Gašparovič. Posledním a současným prezidentem je Andrej Kiska. Kiskovi jeho funkční období vyprší dne 15. června 2019.