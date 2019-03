Slovenský poslanec napsal varovný postřeh ze své návštěvy Ruska a byl všem k smíchu

Podle Šimečka se Rusko v rámci mezinárodní politiky chová cynicky a prosazuje své „mocenské zájmy“, neuznává suverénnost malých států a domnívá se, že ji mají jen velké státy. Z bezpečnostního hlediska si Moskva uvědomuje připravenost NATO bránit své členské státy, a proto považuje „destabilizaci“ států Aliance za příliš velké strategické riziko, píše poslanec. Dodává také, že Rusko podporuje radikální, nacionalistické a euroskeptické strany v Evropě, které prý mají vůči Moskvě pozitivní vztah, a chystá se zabránit integraci Ukrajiny do EU a NATO pomocí Donbasu.

Někteří uživatelé Facebooku podpořili závěry Šimečka, ale část vyjádřila jiný názor, někdy si dělali uživatelé z příspěvku legraci.

„Jsou tam i pravdy ale jinak jednostranné, tendenční rufobně laděné. Západ dělá to samé. Prosazuje svoje zájmy. Nic víc. To je svět vysoké politiky,“ napsal uživatel Miroslav Mašek.

„A to ještě nevíte, že cyničtí ruští diplomaté prozradili Šimečkovi, že Putin schovává v Kremlu Lochneskou nestvůru a na Bajkonuru trénuje Yettiho. A již brzy ten vytrénovaný Yetti nasedne na vycvičenou Lochneskou nestvůru a spolu vtrhnou na území Slovenska, aby destabilizovali EU a Nato. No panno Pezinská oroduj za nás ...,” píše Radovan Medovič.

„Ten pocit, když si v Moskvě a nic si nepochopil,” píše Jozef Dermek.

„Podporují radikální a nacionalistické strany, myslí jako ti na Ukrajině, Pravý sektor ...., kteří vám zřejmě na Ukrajině nevadí .... , vy jste skutečný Progres, jen nevím teď jestli nahoru nebo dolů ...,“ komentuje Dušan Tipul.

„Víte, a to je právě ten rozdíl mezi vámi a Rusy. Rusové přemýšlejí o mrtvých dětech na Donbassu, a vy stále jen o politice výhodné pouze určité skupiny lidí. Zatímco Rusové jednají o míru, naši politici podporují Porošenka, který tam zabíjí lidi. Kde je vaše humanita lidé? Vaše cítění? Kde je vaše úcta k životu? Lidé na Donbassu nejsou lidé? Jsou to pro vás nestvůry? Vůbec se nedivím, že si Šimečka na mrtvé na Donbassu ani nevzpomněl. Jaký to musí být pocit, tvářit se jako ochránce demokracie a nevzpomínat na utlačované?” reaguje Marek Bôžik.