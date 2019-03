Šefčovič: Podíváme-li se na postoj k migrantům, až 60 % lidí má jiný názor než Čaputová

„Mé vidění světa sdílí 60 procent lidí, můj postoj k migrantům a k povinným kvótám. Já jsem bojoval proti tomu, paní Čaputová byla za. Jde o priority v sociální politice. Volby ukázaly, že 60 % lidí má jiný názor než paní Čaputová.“

Jeho konkurentka Zuzana Čaputová mu vzkázala, že taková interpretace údajů si vyžaduje velkou míru tvořivosti. „Vítání migrantů a kulturně etické otázky, to jsou nálepky. Já nevěřím, že tomu věříte v souvislosti s tím, jakou mě znáte. Bude prostor na to si to vysvětlit,“ vzkázala mu.



Šefčovič poznamenal, že dostat se do finále je někdy těžší než samotný finálový souboj. „Věřím, že toto bude stejná situace. Chci se zaměřit na mobilizaci voličů. Jsem přesvědčen, že většina koresponduje s tím, co jsem říkal v kampani,“ řekl.



Oba kandidáti jsou rádi, že představitelé extrémismu zůstali před branami druhého kola. Čaputová i Šefčovič se snaží o podporu těchto voličů, a to lepší alternativou.