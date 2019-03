Budík, přátelé! V těchto volbách ubyli voliči demokratických kandidátů, stěžuje si Matovič

Ve svém příspěvku nejdříve srovnal výsledky prezidentských voleb z roku 2014 a 2019 a nazval ho „Trochu procitnutí po vítězných pokřicích“.

Uvedl, že v roce 2014 24,0 % získal Kiska, 21,2 % — Procházka, 12,9 % — Kňažko, 5,1 % — Bárdos, 3,3 % — Hrušovský (spolu 66,5 % hlasů), zatímco tentokrát — 40,6 % Čaputová, 5,7 % Mikloško a 3,1 % Bugár (spolu 49,4 % hlasů).

Poukázal také na to, že v posledních volbách ubylo demokratických kandidátů.

„V TĚCHTO VOLBÁCH dramatickém ubylo voličů DEMOKRATICKÝCH KANDIDÁTŮ. Pokud v opojení z výsledku a ve snaze vyhrát druhé kolo zapomeneme přemýšlet nad tím, proč výrazné množství voličů demokratických kandidátů odešlo k antisystému — nic to neznamená. Budeme mít sice Zuzanu v prezidentském paláci, ale žádná alternativa 2020 v parlamentu a vládě nevznikne. Budíček, přátelé!“ napsal.

Dodal navíc, že je třeba v prvé řadě myslet na Slovensko a je třeba se vcítit do role každého voliče.

„Mám pocit, že mnozí, pokud v debatě s nimi tuto otázku otevřu, odpovídají jakýmsi opovržením v duchu ‚co mě je po fašistech a bláznech‘. Hluboce nesouhlasím. Nazývejme Kotlebu fašistou, nazývejme Harabina bláznem, ale byli bychom velmi nefér a hloupí takto častovat jejich voliče. Ano, přemýšlejí jinak a my bychom tak nepřemýšleli. Pokud to ale myslíme se Slovenskem opravdu dobře, máme mimořádně důležitou roli — mluvit s nimi a pochopit jejich myšlení a důvody. Neboť pokud náš nezájem a opovržení způsobí jejich definitivní přechod do antisystému, uvrhne to Slovensko do správy koalice mafie a antisystému a co se týče důsledků, se nám ještě ani ten nejhorší sen nesnil,“ dodal politik.

V prvním kole prezidentských voleb na Slovensku s velkým náskokem zvítězila Zuzana Čaputová, která získala 40,57 %. Její soupeřem v druhém kole bude Maroš Šefčovič, který získal 18,66 % hlasů.