Danko: V koalici je to jako před rozvodem. Napětí mezi Ficem a Bugárem je velké

I když Slovensko nyní žije volbami prezidenta, v koalici se už zřejmě schyluje k parlamentním volbám. Čekají Slovensko předčasné parlamentní volby? Píše o tom portál Plus 7 dní.

Lídr Mostu-Híd Béla Bugár o víkendu veřejně podpořil v druhém kole prezidentských voleb Zuzanu Čaputovou, čímž přímo odepsal kandidáta Směru Maroše Šefčoviče. Andrej Danko zas poněkolikáté vyhrožoval odchodem z koalice. Už několikrát se vyjádřil, že nemá problém z ní odejít a koalici vnímá jako manželství z rozumu. „Teď to už je jako před rozvodem, jako když se rozejdete, ale i tak musíte o partnerovi mluvit hezky. Je jasné, že naše vztahy vycházejí z racionálnosti, že musíme ovlivňovat chod státu a z toho vyplývá i naše chování. Každý má svůj cíl, svou taktiku, svou povahu,“ reagoval v nejnovějším rozhovoru pro PLUS 7 dní Danko.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Alternativa na Slovensku prohrála. Zajímavé trendy prezidentských voleb

A tak je zřejmé, že i koaliční partneři si budou často podrážet nohy tím, že se před svými voliči budou předhánět v populárních tématech. Na přímou otázku, zda se schyluje k předčasným parlamentním volbám Danko odpověděl: „Je velmi předčasné o tom mluvit, to vše závisí na okolnostech. Ale věřím, že všichni se budou snažit dokončit volební období až do roku 2020.“

Přiznal ale, že koaliční rada nefunguje tak, jako doposud. Minulý týden kvůli indispozici šéfa Směru Roberta Fica nezasedala a zda se to stane tento týden, je sporné. A to nejen kvůli zdravotnímu stavu lídrů stran (Bugár brzy podstoupí operaci plotýnky, po čemž se bude pár týdnů zotavovat - red.). „Ale my s panem Ficem a také s panem Bugárem normálně komunikujeme. Ale napětí mezi Ficem a Bugárem je velké,“ přiznal Danko.

Minulou sobotu proběhlo na Slovensku první kolo prezidentských voleb. Zvítězila v něm Zuzana Čaputová, která získala 40,57 %. Jejím soupeřem v druhém kole bude Maroš Šefčovič, který získal 18,66 % hlasů.