Pellegrini řekl, v čem by měla jít EU vstříc Slovensku

„Volební kampaň na prezidenta otevřela řadu otázek včetně zahraničněpolitického směru země. Zároveň se politické scéně začaly objevovat názory, které vyvolávají polemické diskuse o účasti či neúčasti Slovenska v bezpečnostních a ekonomických nadnárodních společenstvích. Chci jasně zdůraznit, že vláda pod mým vedením nikdy nezmění jasný proevropský a proatlantický kurz Slovenské republiky. V Evropském parlamentu jsem minulý týden prohlásil, že Slovensko nemá jiný prostor pro svou existenci jako Evropskou unii a nemá jinou garanci bezpečnosti jako NATO. I když se v rámci vládní koalice mohou vyskytnout různé pohledy na věc, jsem přesvědčen, že Slovensko bude nadále zodpovědným a spolehlivým členem obou těchto uskupení,“ napsal Pellegrini.

Promluvil také o samotné EU a konkrétně o tom, že lidé sami musí cítit, že se na ni mohou spolehnout. Jedině tak se vytvoří spojení, které jim zajistí sílu a jistotu.

„Zároveň trvám na tom, že lidé si spojí svůj život s EU pouze tehdy, pokud jim vytvoří takový prostor, který jim garantuje nejen svobodu, ale i sociální rozvoj. Pokud občané evropských zemí nebudou cítit, že se Unie věnuje jejich skutečným problémem, nebudou jí důvěřovat. Musí si být jisti, že se Evropa dokáže postarat o jejich bezpečnost, demokracii a ochranu evropských hodnot. Teprve když budeme silní dovnitř, můžeme být silní i navenek,“ uvedl premiér.

Zmínil se také o přerozdělování dotací z EU. Podle něj je důležité, jak se s půdou nakládá.

„Jedním ze zásadních témat, které prezentuje antisystém vůči účasti Slovenska v EU, tvoří čerpání eurodotací. Je zřejmé, že v ekonomickém životě země se odhalily v této souvislosti prohřešky, které dnes řeší i orgány činné v trestním řízení. Přijatá opatření však ukazují, že tento problém si dokážeme vyřešit i doma, ale zásadní kroky musí učinit i Unie. Jsem za to, aby evropské dotace do zemědělství nesměli podporovat ti, co na půdě nic nedělají. Na setkání s europoslanci ve Štrasburku jsem se jasně zeptal, jak je možné, že na základě bruselského nařízení rozdělujeme dotace jen podle hektarů. Je nám úplně jedno, jestli tam někdo dělá něco užitečného, nebo jen dvakrát ročně poseká trávu? Stojím si za názorem, že pokud nemáme možnost krátit dotace těm, kteří nic nedělají, pak to není podpora zemědělství, ale jen boj o dotace. A to musíme změnit,“ prohlásil Pellegrini.

© AFP 2018 / Thierry Charlier Pellegrini je dobrý premiér, prohlásil Fico

Nakonec okomentoval nárůst antisystémových stran a vyjádřil radost z toho, jací kandidáti se dostali do druhého kola prezidentských voleb.

„Preferenční nárůst antisystémových stran, nejen na Slovensku, ale i v celé Evropě, přirozeně navozuje obavy, jakým směrem se bude vyvíjet Evropská unie. Jsem velmi rád, že do druhého kola Slovenské prezidentských voleb se dostali kandidáti, kteří nezpochybňují naše členství v EU a NATO. Bylo by však lehkomyslné podcenit fakt, že euroskeptici získali preference, které z nich mohou udělat vlivné hráče na politické scéně po příštích parlamentních volbách. I z tohoto důvodu moje návštěva ve Štrasburku a setkání s europoslanci mělo vyslat jasný signál, že jsme státem, kde většina občanů věří projektu svobodné a prosperující Evropské unie. Slovensko bude pouze tak silné, jaká bude silná i Evropská unie,“ dodal na závěr.