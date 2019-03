Jak se slovenský rodák z Afriky rozhodl chránit Slováky před migranty v europarlamentu

Politická strana Přímá demokracie si klade za cíl prosadit skutečné nosné prvky přímé demokracie v současné vrcholové politice. Důraz přitom klade hlavně na využívání možností referenda slovenskými občany.

Důležitou pozornost věnují členové Přímé demokracie problému migrace obyvatel Afriky či Asie do Evropy. Ve volbách do Evropského parlamentu postavila tato politická strana za svého kandidáta známého umělce Ibrahima Maigu, rodáka z Mali, který žije už téměř 30 let na Slovensku . Redaktor Sputniku položil ještě před začátkem tiskové konference Ibrahimu Maigovi několik otázek. Na část těchto otázek Ibrahim Maiga odpověděl při svém projevu před slovenskými novináři.

Na adresu migrace Maiga uvedl: „Dobře vím, co znamená problém migrace. Jsem však odpůrcem migrace v takové podobě, jaká se v Evropě násilně prosazuje z bruselských kruhů. Tento typ migrace představuje obrovské nebezpečí pro Slovensko a pro Evropu, ale paradoxně i pro země, z nichž utečenci pocházejí.“

Migrační vlna z Afriky a Asie úzce souvisí s politikou, ekonomikou a bezpečnostní krizí, která začala krátce poté, co se destabilizovalo několik arabských a blízkovýchodních zemí díky vojenským útokům, či díky Arabskému jaru. Ibrahim Maiga doslova uvedl: „Kdyby se kvůli těmto vnějším faktorům nestal život v uvedených zemích nesnesitelným, obyvatelstvo by svoji vlast v tak široké míře neopouštělo. Útěk do Evropy má velmi často přímo hororovou podobu. Množství migrantů zahyne jako oběť pašeráků lidí, při plavbě přes Středozemní moře, nebo se stanou oběťmi loupežných vražd a přepadení ještě přímo v zemích Asie či Afriky. Odchází hlavně mladé obyvatelstvo v produktivním věku, což následně opět vnitřně výrazně oslabuje právě země, z nichž migranti pocházejí.“

Na příkladech Sýrie a Iráku je markantní ještě jeden velmi nebezpečný faktor. Stabilizace poměrů v Iráku a Sýrii zapříčinila, že se do zemí vrací stále více migrantů. Odcházejí tak slušní migranti, kteří se mohli stát obohacením evropského prostoru. Bezpečnostní služby však varují, že v Evropě zůstává velké množství teroristů IS* z těchto zemí, kteří se vydávají za politické či ekonomické utečence. Atentáty, které tito teroristé již na území Evropy spáchali (Británie, Německo, Francie), jsou jasným důkazem, že situace v Evropě není bezpečná. Nezapomeňme, že oheň občanské války v Sýrii či Iráku se rozhořel z malé jiskry a nikdo nedokáže přesně určit, co může být spouštěčem případného nábožensko-rasově-civilizačně motivovaného konfliktu v Evropě. Na Balkánu se v menším měřítku stal v minulosti podobný konflikt skutečností. K tomu, abychom dokázali tomuto osudu předejít, je však potřeba přesně definovat, kdo má zájem na destabilizaci poměrů v Evropě a kdo již podobným způsobem destabilizoval země v Asii či Africe.

Maiga uvedl ještě jeden zajímavý postřeh, který mě jako Slováka velmi zamrzel. Ibrahim uvedl, že na Slovensku (střídavě i v Mali) žije od roku 1986. Slovensko zažil v závěrečné fázi éry existence Československé socialistické republiky (1986-1989), v éře Československé federativní republiky (1989 – 1993) a zažil samostatné Slovensko (1993 – doteď). Na vlastní oči tak mohl porovnávat Slovensko v různých etapách jeho existence a viděl reálný pokles životní úrovně většiny obyvatelstva.

„Nikdo se nerodí jako politik. Člověk se narodí buď se srdcem, nebo bez srdce. A často vidíme, že lidé, kteří jsou zkušení politici, přivedli svoji zemi do takového stavu, že se Slovensko již podobá rozvojové zemi. Když jsem v roce 1986 přišel na Slovensko, Slovensko bylo rozvinutou zemí, kde se vyrábělo skoro všechno. Když se dnes podívám na Slovensko, tak mi srdce pláče,“ řekl.

Slovensko skutečně bylo kdysi rozvinutou zemí, která si dokázala téměř vše zajistit z domácích zdrojů. Dnes se Slovensko stává totálně závislým na bohatých státech Evropské unie, hlavně na Německu či Francii. Tyto státy mohou diktovat Slovensku svoji vůli. Ze Západu sem proudí potraviny a zboží druhé třídy, mladí Slováci odcházejí pracovat do ciziny a zvyšují životní úroveň západních zemí. Na Slovensku poté chybí a mnozí se už na Slovensko nikdy nevrátí.

„Od roku 1989 uběhlo už neuvěřitelných 30 let a Slovensko stále nedokázalo doběhnout vyspělé země na Západě. Takže to vypadá tak, jakoby Slovensko běželo 30 let nesprávným směrem, protože Slovensko se přiblížilo ne k Západu, ale k Mali – africké rozvojové zemi. Co chtějí dále dělat politici v čele Slovenska, když se jim za tak dlouhou dobu ani nepodařilo spojit Bratislavu a Košice? Proto, když sem přijde zahraniční investor, tak se nechce vzdálit Bratislavě dál než k Nitře. A co Slováci, kteří žijí na východě? Kde se mají zaměstnat?“ ptá se.

Co také Ibrahimovi absolutně nejde do hlavy, je obrovský nárůst korupce ve slovenské společnosti a skutečnost, že pokud v Mali nejvíce kradli zdroje a bohatství země cizí kolonisté, tak na Slovensku se podobný proces uskutečnil v režii některých zástupců slovenských politických elit.

Podle předsedy strany JUDr. Marka Géciho jde do evropských voleb Ibrahim Maiga a strana PD s poselstvím, že vyřešit otázku migrace musí v první řadě velmoci, které mají na migraci svůj podíl, a následně se takové země jako Slovensko mohou podílet na podpoře zemí, odkud migranti odcházejí. Ovšem výhradně na základě dobrovolnosti. Slovensko má momentálně dostatek svých vlastních problémů s romskými osadami a nejdříve musí vyřešit tuhle otázku.

Předseda Marek Géci zdůraznil, že Ibrahim Maiga prožil na Slovensku víc let než v zemi, kde se narodil. Je potřeba zachovávat slovenské legislativní normy na přijímání migrantů a Slovensko nesmí a nebude souhlasit s nuceným přijímáním utečenců jen proto, že mocnosti a jejich politika se nesou ve znamení ekonomické neokolonizace Afriky či Asie. Velmoci se podílely na ničení zemí jako Sýrie či Irák a poté nám diktují, jak se máme stavět k migrační krizi. Je potřeba, aby tento hlas zazněl nejen v EU, ale aby měli i občané možnosti přes referendum – nástroj přímé demokracie – spolupracovat na řízení vlastní země a vyjadřovat svoje názory.

Politická strana Přímá demokracie se před evropskými volbami (2019) a před slovenskými parlamentními volbami (2020) začíná na politické scéně příjemně zviditelňovat. Představuje zajímavý projekt, který klade důraz na prosazování referenda při klíčových otázkách slovenského politického dění. Jde o nóvum, které většina současných politických stran na Slovensku dosud buď odmítala, nebo se k němu stavěla vyloženě indiferentně. Podobně jako Kotleba, i Přímá demokracie sází na znechucení a únavu voličů z činností klasických politických stran na slovenské politické scéně. Na rozdíl od Kotlebovců je ale nikdo nemůže obvinit z inklinace k radikálním pravicovým hnutím. Vrcholní představitelé strany budují svůj program na rozvinutém sociálním cítění. Také mají reálnou možnost oslovit hlavně levicové voliče SMERu, kteří jsou již skutečně znechucení dvěma tvářemi politických zástupců této strany. Je však velmi pravděpodobné, že se politický subjekt Přímá demokracie bude setkávat s různými obstrukcemi kvůli svým politickým představám, a to ze strany současných politických elit i mainstreamových médií. Jejich případná cesta do slovenského parlamentu nebude lehká.

