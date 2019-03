Fico prozradil, proč Kisku nepřijal nikdo ze světových lídrů

Prezident Andrej Kiska přišel ve středu dopoledne vypovídat do Národní kriminální agentury (NAKA) v Bratislavě v souvislosti s vydíráním. Trestní stíhání v tomto případě zahájila policie koncem února.

Informuje o tom zpravodajský server hnonline.sk.

Důkazy o vydírání

„Byl to standardní výslech, prezident popsal setkání s relevantními osobami, přiložili jsme k tomu i další důkazy, které potvrzují výpověď prezidenta. Nyní bude na vyšetřovatelích a dohlížejícím prokurátorovi, jaké další úkony budou vykonávat,“ uvedl po výslechu prezidenta právní zástupce Daniel Lipšic, který předpokládá, že budou následovat další výslechy, ať už podezřelého nebo svědků.

Mezi nimi by mohl být i šéf Most-Híd Béla Bugár nebo premiér Peter Pellegrini

Lipšic doplnil, že předloženými důkazy nejsou nahrávky. „Prezident si nenahrává žádné rozhovory.“

Fico: Kiska je ubrečenec

Šéf Směru Robert Fico se v reakci na prezidentovu výpověď vyjádřil o Kiskovi ne moc lichotivě.

„Kiska je ubrečenec. Vždy, když se něco stane, tak pláče,“ podotkl Fico a dodal, že Kiska je prezident, který pracuje tři dny v týdnu.

„Sedmkrát ročně jezdí na dovolenou a nikdo z předních světových představitelů ho nikdy nepřijal. Vždyť kdo by ho také přijal, když nadává na vlastní zemi,“ pokračoval Fico ve své kritice.

Kiska mluvil o pomstě

Prezident Kiska 22. února uvedl, že ho měl předseda Směru-SD Robert Fico vydírat v souvislosti s volbou kandidátů na ústavní soudce a jeho ambicí být předsedou Ústavního soudu ČR.

Kiska si také myslí, že trestné stíhání jednatele jeho společnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho Kiska nejmenuje předsedou Ústavního soudu ČR. Fico obvinění odmítá.

Předseda Směru-SD uvedl, že je připraven okamžitě vypovědět ve věci údajného vydírání prezidenta. Naznačil, že to nebyl on, ale Kiska, kdo se pokoušel ovlivňovat orgány činné v trestním řízení. Expremiér také zopakoval, že Kiska lhal při financování prezidentské kampaně. Fico také uvedl, že má zájem na tom, aby se obvinění ze strany Kisky vyšetřilo co nejrychleji.