Čaputová vítězí nad Ševčovičem. Aspoň to vyplývá z nejnovějšího průzkumu

Čaputovou by nyní volilo 60,5 procent voličů. Šefčoviče by podpořilo 39,5 procent voličů.

© AP Photo / Petr David Josek Nejzajímavější okamžiky slovenských prezidentských voleb (FOTO)

Průzkum také ukázal, že v druhém kole by měla být nižší volební účast. Podle něj má zájem dorazit k volbám 44 procent dotázaných, přičemž v prvním kole prezidentských voleb byla účast 48,7 procenta.

Sociolog Martin Slosiarik okomentoval stávající situaci kolem prezidentských voleb na Slovensku. Podle něj se stalo poprvé, aby mezi kandidáty byl tak velký rozdíl v prvním kole prezidentských voleb.

„Takový výrazný náskok si nepamatuju mezi prvním a druhým kolem,“ uvedl.

Zároveň však ještě nemůžeme na jistotu říct, že vyhraje Čaputová. „Jak se říká nikdy neříkej nikdy, takže nic není na 100 procent. Je třeba si uvědomit, že toto se neřídí fyzikálními zákony. Samozřejmě se v kampani může něco pokazit, mohlo by se něco vysypat, co by mohlo zklamat voliče, ale já si teď nedokážu představit, co by to v případě Zuzany Čaputové mohlo být,“ dodal.

Agentura Median pro RTVS také vytvořila skupiny jednotlivých kandidátů. Z toho vyplývá, že Čaputovou volí hlavně lidé do 30 let s vysokoškolským vzděláním. Šefčoviče zas volí hlavně lidé nad 65 let a voliči s maturitou.

V rámci průzkumu bylo vytvořeno také srovnání s minulou volbou prezidenta. Voliči, kteří v roce 2014 volili Roberta Fica, nyní sympatizují hlavně s Šefčovičem. Voliči slovenského prezidenta Andreje Kisky zase výrazně podporují Čaputovou.

Agentura Median SK sbírala preference voličů od 17. do 19. března 2019, průzkumu se zúčastnilo se 1 014 respondentů.