Kuzminová bude pomáhat své reprezentaci dokonce po ukončení kariéry. Nikdy neuhodnete jak!

Anastasia Kuzminová znovu ukázala, že jí Slovensko není lhostejné, i když oznámila konec kariéry. V rozhovoru pro RTVS uvedla, že by chtěla pomoci ve štafetách aspoň do té doby, než se najde kvalitní čtvrtý člen do štafety. Píše o tom portál Sport.cz.