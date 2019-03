Mediální skandál! Čaputová se neměla stát právničkou. Je to pravda nebo jde o antikampaň?

Slovenská kandidátka na post prezidentka SR Zuzana Čaputová čelí tento týden pochybnostem ohledně své koncipientské praxe. Ta je nezbytná ke složení zkoušky a vykonávání advokátní činnosti. Čaputová navíc sama požádala o vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Co ji k tomu vedlo?

Aby se absolvent právnické fakulty na Slovensku oficiálně stal právníkem, musí složit advokátní zkoušku, které předchází tzv. koncipientská praxe trvající pět let. Poslanci Národní rady tento předpis nedávno změnili s tím, že od letošního roku se má praxe pro advokáty zkrátit na tři roky.

Zuzana Čaputová však v rámci své praxe, během níž se měla vzdělávat pod vedením zkušených právníků, aktivně provozovala živnost. Podnikání během koncipientské praxe je přitom ale podle advokátní komory „neslučitelné se zákonem“, píše deník Pravda.

© AP Photo / Virginia Mayo Čaputová zklamala Šefčoviče

Deník dále poznamenal, že Zuzana Čaputová má od 12. března tohoto roku na vlastní žádost pozastavenou advokátní činnost a koncem tohoto týdne dokonce sama požádala o vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

V pátek se Zuzana Čaputová k věci vyjádřila na svém Facebooku. Celou kauzu okomentovala tak, že jde o šíření lží.

„Obvinění související s mou koncipientskou praxí se nezakládají na pravdě. Pokud dnes někdo posuzuje moje jednání podle předpisů, které začaly platit až poté, co jsem čestně a podle zákona složila advokátní zkoušky, pak je to zavádějící,“ uvedla.

Podle ní totiž tehdy platné advokátní předpisy nezakazovaly, aby byla na živnost vykonávána činnost, která nebyla právním poradenstvím. „K jejímu vykonávání jsem v té době nepotřebovala souhlas Slovenské advokátní komory, což dnes potvrdila i komora,“ řekla.

Mluvčí Čaputové Martin Burgr tvrdí, že právnička měla k vyškrtnutí ze seznamu jiné důvody, než jsou pochybnosti o praxi. „Advokátní činnost už měla nějaký čas pozastavenou a teď to vyhodnotila tak, že v poslední době stejně nemá čas se tomu věnovat. I v případě, že by nebyla zvolena, by se věnovala politické činnosti, proto požádala o vyškrtnutí ze seznamu advokátů,“ reagoval na věc Burgr.

Podle posledního průzkumu má kandidátka na prezidentský post na Slovensku před druhým kolem voleb velký náskok před svým soupeřem Marošem Šefčovičem. Čaputovou by dne 21. března volilo celkem 60,5 % voličů. Šefčoviče by přitom podpořilo jen 39,5 % voličů. Průzkum také ukázal, že v druhém kole by měla být nižší volební účast.