Prokeš o patnáctiletém členství SR v EU: Stali jsme se kolonií a ani nevíme čí

Týden před druhým kolem prezidentských voleb se mnoho politiků a odborníků snaží odhadnout, jak toto kolo dopadne. K takovým lidem patří i Josef Prokeš, bývalý proslovenský politik, člen Národní rady, předseda Slovenské národní strany, místopředseda slovenské vlády a primátor Nitry. I přesto, že je Prokeš nyní v důchodu, aktivně se podílí na veřejném životě. V rozhovoru, který byl zveřejněn na portálu Hlavné správy, Prokeš uvedl, komu dá ve volbách svůj hlas a prozradil, co si myslí o 15. výročí vstupu Slovenska do EU.

Podle Prokeše by měl být prezidentem skutečný Slovák. Politik však nemá na mysli ani tak slovenský jazyk či národnost, jako především to, že by měl hájit zájmy Slovenska a zájmy občanů. Prokeš věří, že prezident by měl být nejen sofistikovaným politikem, ale také by měl být schopen se vyrovnat se stresem, stát si za svým slovem a co je nejdůležitější, neměl by být pouhým mluvčím cizích, zejména zahraničních, zájmů. Dle něj to také znamená, že by jeho volební kampaň neměl někdo platit. Mezi prezidentskými kandidáty podle jeho názoru jeden takový člověk byl, jen nepostoupil do druhého kola. Prokeš uvedl, že šlo o Harabina.

Stále je však zapotřebí vybrat si mezi Čaputovou a Šefčovičem. Prokeš proto bude volit Maroše Ševčoviče

„Nepodléhám reklamě a nikdy nekupuji zajíce v pytli. Sháním si informace sám a bohužel jsem o Čaputové nenašel nic, co by poukazovalo na to, že má vůbec nějaké politické zkušenosti. Kromě reklamy, pěkných řečí a úsměvu nic. Vůbec nic! Je to médii vytvořená hvězda, blyštivý obal, ale co je uvnitř ani netušíme. (…) Budu volit Šefčoviče, i když s ním v mnohém nesouhlasím. Budu ho volit, neboť je předvídatelný,“ uvedl.

Prokeš odpovídal také otázku, jak hodnotí patnáctileté členství Slovenska v EU. Prozradil přitom, že tehdy nehlasoval v referendu o vstupu do EU. Politik považoval Slovensko za neschopné vstoupit do této organizace. Dnes si uvědomuje, že se jeho obavy potvrdily. EU se podle něj změnila v „byrokratického molocha“ a není v ní nic demokratického. Vstupem do EU navíc Slovensko ztratilo většinu své suverenity. Prokeš věří, že se tak stalo kvůli zaprodaným politikům, kteří pro Slovensko vyjednali katastrofální podmínky. Jako příklad uvedl zemědělství, kdy rozprodali strategicky důležité podniky prakticky za nic, jen aby se zavděčili jiným.

„Vždyť útoky na Mečiara byly právě proto, že budoval suverénní SR a odmítal prodat strategické podniky do zahraničí, a tím podřídit SR nadnárodním korporacím. Ve státě vládne ten, kdo ovládá jeho ekonomiku,“ myslí si Prokeš. „Jednoduše, stali jsme se kolonií a ani pořádně nevíme čí. Vláda uplácí (korumpuje?) zahraniční investory formou pobídek, aby přišli k nám, a ne například do Maďarska,“ dodal závěrem.

Na Slovensku již proběhlo první kolo prezidentských voleb. V nich zvítězila Zuzana Čaputová a na druhém místě stanul Maroš Šefčovič. Oba tak postoupili do druhého kola, které se bude konat dne 30. března.