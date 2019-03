Blaha: Čaputové dělá kampaň agentura, jejíž majitel se snažil o převrat v Černé Hoře

Pozor! Do slovenských prezidentských voleb zasahuje izraelská agentura! Konkrétně jde o volební kampaň kandidátky Zuzany Čaputové, která je favoritkou již od prvního kola voleb. O této skutečnosti informoval poslanec slovenského parlamentu Ľuboš Blaha.

Luboš Blaha ve svém videu tvrdí, že má kandidátka Zuzana Čaputová tu nejdražší volební kampaň. Mluví o tom, že do kampaně vložil peníze Robert Mistrík či společnosti ESET a PENTA. Klíčovou složkou je zde však prý agentura Shaviv Strategy and Campaigns. Reprezentantem této izraelské agentury na Slovensku je jistý Michal Repa, který otevřeně přiznává, že je hlavním strategickým mediálním poradcem v kampani Zuzany Čaputové.

„Zakladatelem a hlavním aktérem Shaviv Strategy and Campaigns je izraelský občan Aron Shaviv, který stál za zvolením aktuálního izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, když mu zajistil kolosální mediální kampaň. Netanjahu je známý svými krajně pravicovými a nacionalistickými postoji,“ zdůrazňuje Blaha.

Podle politika je však mnohem závažnější to, že Aron Shaviv podle všeho stál i za pokusem o státní převrat v Černé Hoře, kvůli čemuž ho černohorské úřady stále evidují a vyšetřují jako podezřelou osobu. Aron Shaviv měl být ve spolupráci s agentem CIA (Assad) dokonce zapletený i do pokusu o atentát na černohorského předsedu vlády. O tom dříve informoval britský deník The Guardian. Agentura Shaviv pomáhala v mediální kampani i krajně pravicové Svobodné straně Rakouska (FPÖ).

„To je fantastické!“ reaguje Ľuboš Blaha.

Blaha se také ptá, jak je možné, že místní ultraliberální aktivistka Zuzana Čaputová, kterou ještě před třemi měsíci na Slovensku nikdo neznal, se najednou stala jednoznačnou favoritkou prezidentských voleb na Slovensku?

Minulý týden se navíc na internetu objevily jisté pochybnosti ohledně koncipientské praxe právničky Zuzany Čaputové. V médiích se uvádělo, že kandidátka v rámci své praxe, během níž se měla vzdělávat pod vedením zkušených právníků, aktivně provozovala živnost. Podnikání během koncipientské praxe bylo přitom podle advokátní komory v té době „neslučitelné se zákonem“. Zuzana Čaputová uvedla, že obvinění jsou zavádějící a že advokátní zkoušky složila čestně a podle zákona.